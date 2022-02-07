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"Мы гнием на обочине мира": Шендерович дал большое интервью после побега из России (ВИДЕО)

Шендерович рассказал, что еще год назад получил гражданство в Израиле

сегодня, 16:10
Автор:

Людмила Слободенюк
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Виктор Шендерович встретился с российской журналисткой Ириной Шихман и рассказал ей, почему и как бежал из России после того, как его объявили "иностранным агентом" и начали уголовное преследование. В настоящее время Шендерович находится в Израиле, где и встретился с Шихман. Передает портал "Комментарии".

"Мы гнием на обочине мира": Шендерович дал большое интервью после побега из России (ВИДЕО)

Виктор Шендерович. Фото из открытых источников

В интервью Виктор Шендерович рассказал о том, как тяжело ему далось решение уехать из России. Однако также стало известно, что еще год назад писатель получил гражданство Израиля, таким образом подготовив план предполагаемого бегства. Сейчас он планирует ездить в Венгрию и Польшу, где живут его дети и внуки.

"Из Будапешта я полетел с пересадкой в Варшаве. И я не пошел на второй самолет. А остался в Польше, жил недалеко от дочери. Эти несколько дней между принятием этого решения и его объявлением были очень тяжелыми. Я писал этот текст, неделю его редактировал. И когда я объяснил все себе, то опубликовал его", – рассказал Виктор Шендерович.

Он также признался, что решение покинуть Россию поддержала его супруга.

А вот что касается режима Путина, то Шендерович считает, что россияне сейчас оказались в не очень выгодной ситуации на международной арене.

"Мы выброшены из всех мировых институтов. Мы маргиналы. Если бы у нас не было армии и атомной бомбы. Мы гнием на обочине мира. Если вскоре человечество придумает что-то неоктановое, никому не понадобится газ, то нам останется только военный шантаж. Ничего кроме этого Путин миру предложить не может: третьей повестки Путина нет. Мы можем сделать так, что газа у вас не будет. А можем нанести вам военный ущерб. Сделать вам больно", — рассказал Шендерович.

Напомним, ранее "Комментарии" уже писали о том, что писатель надеется в этом годупобывать  в Украине.  

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QxEd3AuywG4&t=596s
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