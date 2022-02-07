"Мы гнием на обочине мира": Шендерович дал большое интервью после побега из России (ВИДЕО)

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Людмила Слободенюк
Виктор Шендерович встретился с российской журналисткой Ириной Шихман и рассказал ей, почему и как бежал из России после того, как его объявили "иностранным агентом" и начали уголовное преследование. В настоящее время Шендерович находится в Израиле, где и встретился с Шихман. Передает портал "Комментарии".
Виктор Шендерович. Фото из открытых источников
В интервью Виктор Шендерович рассказал о том, как тяжело ему далось решение уехать из России. Однако также стало известно, что еще год назад писатель получил гражданство Израиля, таким образом подготовив план предполагаемого бегства. Сейчас он планирует ездить в Венгрию и Польшу, где живут его дети и внуки.
Он также признался, что решение покинуть Россию поддержала его супруга.
А вот что касается режима Путина, то Шендерович считает, что россияне сейчас оказались в не очень выгодной ситуации на международной арене.
Напомним, ранее "Комментарии" уже писали о том, что писатель надеется в этом годупобывать в Украине.Читайте также: Лукашенко рассказал, как Путин планирует создать новое государство и когда там окажется Украина (ВИДЕО)
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