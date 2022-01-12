logo

BTC/USD

42860.35

ETH/USD

3259.56

LTC/USD

132.97

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Шендерович рассказал, почему уехал из России и посетит ли Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Шендерович рассказал, почему уехал из России и посетит ли Украину

Писатель Шендерович уехал за пределы России из-за уголовного дела

сегодня, 09:53
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Виктор Шендерович, российский писатель, драматург, сценарист и колумнист журнала The New Times, рассказал в эфире "Украина 24", почему покинул территорию России и что планирует делать в ближайшее время.

Шендерович рассказал, почему уехал из России и посетит ли Украину

Писатель уехал из РФ, фото из открытых источников

На вопрос, когда он сможет вернуться назад, писатель ответил, что не скоро.

смогу вернутся не раньше, чем правоохранительные органы начнут ловить Евгения Пригожина, по заявлению которого я оказался в бегах. Я его назвал преступником и убийцей в эфире радио. В гражданском суде в Петербурге я настаивал на том, что я только озвучил его репутацию. Он оказался недовольным штрафом в 100 000 рублей. Сейчас подана апелляция. Ему хочется больше денег взять с меня за это и он не удовлетворился гражданским иском, подав заявление о клевете. Это уже уголовное дело и я могу в связи с этим оказаться в любой момент оказаться в заключении. Поэтому я решил на время покинуть Россию", — подчеркнул Шендерович.

Относительно планов приехать в Украину, писатель отметил, что надеется в этом году доехать до Украины и, если ему это удастся, то он посетит наше государство с удовольствием. Планы у Виктора Анатольевича простые – делать то, что и раньше – писать литературные произведения, а где он это будет делать физически, это не очень и важно.

Ранее приморский районный суд по делу Пригожина и Шендеровича принял решение о взыскании 1 млн рублей с радио "Эхо Москвы". По словам главного редактора Алексея Венедиктова, они будут подавать апелляцию и обратятся в Высшую квалификационную коллегию судей. Венедиктов подчеркнул, что решение судьи считает неправомочным.

Как сообщал портал "Комментарии", политолог объяснил, чего боятся страны Запада и что на самом деле пугает Европу и НАТО. Политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала "Рада" озвучил прогнозы на рабочую неделю, в течение которой должны состояться переговоры между Россией и Западом по безопасности в Европе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=64U47Ndpg_Y
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!