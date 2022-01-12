Шендерович рассказал, почему уехал из России и посетит ли Украину

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Козлова Альбіна
Виктор Шендерович, российский писатель, драматург, сценарист и колумнист журнала The New Times, рассказал в эфире "Украина 24", почему покинул территорию России и что планирует делать в ближайшее время.
Писатель уехал из РФ, фото из открытых источников
На вопрос, когда он сможет вернуться назад, писатель ответил, что не скоро.
Относительно планов приехать в Украину, писатель отметил, что надеется в этом году доехать до Украины и, если ему это удастся, то он посетит наше государство с удовольствием. Планы у Виктора Анатольевича простые – делать то, что и раньше – писать литературные произведения, а где он это будет делать физически, это не очень и важно.
Ранее приморский районный суд по делу Пригожина и Шендеровича принял решение о взыскании 1 млн рублей с радио "Эхо Москвы". По словам главного редактора Алексея Венедиктова, они будут подавать апелляцию и обратятся в Высшую квалификационную коллегию судей. Венедиктов подчеркнул, что решение судьи считает неправомочным.
Как сообщал портал "Комментарии", политолог объяснил, чего боятся страны Запада и что на самом деле пугает Европу и НАТО. Политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала "Рада" озвучил прогнозы на рабочую неделю, в течение которой должны состояться переговоры между Россией и Западом по безопасности в Европе.
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