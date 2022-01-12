Шендерович рассказал, почему уехал из России и посетит ли Украину

Виктор Шендерович, российский писатель, драматург, сценарист и колумнист журнала The New Times, рассказал в эфире "Украина 24", почему покинул территорию России и что планирует делать в ближайшее время.

Писатель уехал из РФ, фото из открытых источников

На вопрос, когда он сможет вернуться назад, писатель ответил, что не скоро.

"Я смогу вернутся не раньше, чем правоохранительные органы начнут ловить Евгения Пригожина, по заявлению которого я оказался в бегах. Я его назвал преступником и убийцей в эфире радио. В гражданском суде в Петербурге я настаивал на том, что я только озвучил его репутацию. Он оказался недовольным штрафом в 100 000 рублей. Сейчас подана апелляция. Ему хочется больше денег взять с меня за это и он не удовлетворился гражданским иском, подав заявление о клевете. Это уже уголовное дело и я могу в связи с этим оказаться в любой момент оказаться в заключении. Поэтому я решил на время покинуть Россию", — подчеркнул Шендерович.

Относительно планов приехать в Украину, писатель отметил, что надеется в этом году доехать до Украины и, если ему это удастся, то он посетит наше государство с удовольствием. Планы у Виктора Анатольевича простые – делать то, что и раньше – писать литературные произведения, а где он это будет делать физически, это не очень и важно.

Ранее приморский районный суд по делу Пригожина и Шендеровича принял решение о взыскании 1 млн рублей с радио "Эхо Москвы". По словам главного редактора Алексея Венедиктова, они будут подавать апелляцию и обратятся в Высшую квалификационную коллегию судей. Венедиктов подчеркнул, что решение судьи считает неправомочным.

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