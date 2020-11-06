На выборах в США победила собака

Выборы в США выиграл пес. Французский бульдог Уилбур Бист собрал более 13 тысячи голосов и стал новым мэром Рэббит-Хэша в Кентукки. Об этом на своей странице в Facebook сообщило историческое общество города.

Пес-мэр. Фото: Facebook/Rabbit Hash Historical Society

Мэра-животное в Рэббит-Хэше избирают с 1998 года. Это своеобразная местная традиция. В этот раз за право возглавить город соревновалось сразу три пса. Конкуренцию французскому бульдогу составили золотистый ретривер Поппи и бигль Джек Кролик. Однако Уилбур Бист с легкостью их обошел.

Безусловно, реальной власти у мэра Реббит-Хэша нет. Это, скорее, символическая должность. Выборы же проводят для того, чтобы собрать деньги на благоустройство города. Каждый избиратель должен заплатить за участие 1 доллар. При этом проголосовать можно столько раз, сколько захочешь. Но и платить по доллару тоже придется каждый раз.

Что интересно, баллотироваться в мэры могут не только собаки. К примеру, в июне 2017 года Рэббит-Хэш возглавил питбуль Бриннет Паултро. Тогда он обошел в мэрской гонке курицу, кота и осла. А вот первым мэром-животным в городе в 1998 году стал беспородный пес по кличке Гуфи Борнмэн.



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