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На выборах в США победила собака

Новым мэром Рэббит-Хэша в штате Кентукки стал французский бульдог по кличке Уилбур Бист

сегодня, 09:04
Автор:

Виолетта Комаровская

Выборы в США выиграл пес. Французский бульдог Уилбур Бист собрал более 13 тысячи голосов и стал новым мэром Рэббит-Хэша в Кентукки. Об этом на своей странице в Facebook сообщило историческое общество города. 

На выборах в США победила собака

Пес-мэр. Фото: Facebook/Rabbit Hash Historical Society

Мэра-животное в Рэббит-Хэше избирают с 1998 года. Это своеобразная местная традиция. В этот раз за право возглавить город соревновалось сразу три пса. Конкуренцию французскому бульдогу составили золотистый ретривер Поппи и бигль Джек Кролик. Однако Уилбур Бист с легкостью их обошел. 

Безусловно, реальной власти у мэра Реббит-Хэша нет. Это, скорее, символическая должность. Выборы же проводят для того, чтобы собрать деньги на благоустройство города. Каждый избиратель должен заплатить за участие 1 доллар. При этом проголосовать можно столько раз, сколько захочешь. Но и платить по доллару тоже придется каждый раз. 

Что интересно, баллотироваться в мэры могут не только собаки. К примеру, в июне 2017 года Рэббит-Хэш возглавил питбуль Бриннет Паултро. Тогда он обошел в мэрской гонке курицу, кота и осла. А вот первым мэром-животным в городе в 1998 году стал беспородный пес по кличке Гуфи Борнмэн.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему детям полезно иметь собаку.


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Источник: https://www.facebook.com/RabbitHashUSA/
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