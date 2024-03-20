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Нардеп рассказал о сенсационных новостях из Франции. К чему реально готов Макрон

Народный депутат Алексей Гончаренко, который сейчас находится во Франции на заседании комитета в ПАСЕ, рассказал в Фейсбуке о том, что президент Франции Эммануэль Макрон действительно готовится отправить войска в Украину

сегодня, 20:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Алексей Гончаренко, он общается со своими французскими коллегами, и потому может сказать, что Франция настроена серьезно по отправке в Украину военного контингента.

Нардеп рассказал о сенсационных новостях из Франции. К чему реально готов Макрон

Алексей Гончаренко

По его информации, обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Число солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но Макрон настроен очень решительно, подчеркнул Гончаренко.

"Франция создает коалицию союзников. Польша, вероятно, туда войдет. Балтийские страны тоже. Еще идет поиск по другим европейским странам. Германия против этого, так как считает, что это ненужная эскалация, которая может привести к глобальным рискам. Прямого столкновения с Россией там боятся"
, – подчеркнул народный депутат.

Что касается плана в Украине, то, по словам Гончаренко, Макрон рассматривает два варианта.

"Первый – объединенная база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины. Выбирают где именно. В настоящее время есть основные 2 точки на Западе Украины, которые рассматриваются. Второй – не создавать отдельное место для размещения контингента, а иметь группы французских военных там, где они нужны"
, – отметил Гончаренко.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о прямом участии иностранных военных в боевых действиях.

Также, добавил Гончаренко, прорабатывается идея миссии по европейским солдатам на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления.

"Новости реально сенсационные. Похоже, что Франция устала от России. Европа готовится показывать силу"
, – подытожил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, Макрон получил такую информацию о возможных действиях России, которая его разозлила и заставила действовать более решительно.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02xPQtggX9wKQnAWDdJoo89Sbu7hd11cBvAaSNZ6zhBuqkHbTPdE2g9KbnYcS655z8l
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