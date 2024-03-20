Нардеп рассказал о сенсационных новостях из Франции. К чему реально готов Макрон

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Как сообщил Алексей Гончаренко, он общается со своими французскими коллегами, и потому может сказать, что Франция настроена серьезно по отправке в Украину военного контингента.
Алексей Гончаренко
По его информации, обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Число солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но Макрон настроен очень решительно, подчеркнул Гончаренко.
Что касается плана в Украине, то, по словам Гончаренко, Макрон рассматривает два варианта.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о прямом участии иностранных военных в боевых действиях.
Также, добавил Гончаренко, прорабатывается идея миссии по европейским солдатам на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, Макрон получил такую информацию о возможных действиях России, которая его разозлила и заставила действовать более решительно.
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