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Макрон что-то знает. Атакует ли Путин Париж ядеркой во время проведения Олимпиады

Президент Франции Макрон, вероятно, получил такую информацию о возможных действиях России, которая его разозлила и заставила сделать ряд резонансных заявлений, отметил во время чата на Главреде российский журналист Александр Сотник

сегодня, 13:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Александр Сотник, кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на использование ядерного оружия.

Макрон что-то знает. Атакует ли Путин Париж ядеркой во время проведения Олимпиады

Эммануэль Макрон

По его словам, неизвестно, отдаст ли Путин приказ атаковать Париж летом во время проведения Олимпийских игр, однако президенту Франции Эммануэлю Макрону, что-то стало известно. Российский журналист предположил, что ему сказали что-то такое, что его действительно разозлило и заставило сделать ряд резонансных заявлений. При этом, добавил он, этой информацией владеют и французские политики. В этом контексте Сотник напомнил, что даже протеж Кремля Марин Ле Пен выступила с заявлением, в котором осудила вторжение России в Украину.

При этом Сотник считает, что Россия может запустить сразу несколько ракет. Однако есть вероятность, что страны Запада успеют среагировать на такие действия.

Дело в том, отмечает российский журналист, чтобы использовать ядерные ракеты, надо специальным образом готовить такой запуск, например, прогревать шахты. И пока будет готовиться этот запуск, то американцы, британцы, имеющие мощную разведку, французы будут уже в курсе намерений России.

Как добавил Сотник, на каждую из этих шахт приходится по 10-15 западных ракет, которые готовы к использованию, чтобы уничтожить место запуска.

"Так просто запустить ракету, не предупредив об этом страны НАТО, не получится — произойдет превентивный удар (если Россия не предупредит, что это обучение)",
– добавил Сотник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во Франции не исключают , что разместят свой военный контингент в Украине. В частности, в Минобороны предположили, что в Украину могут направить 20 тысяч французских военных.




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Источник: https://glavred.net/world/makronu-chto-to-izvestno-zhurnalist-nazval-gorod-kotoryy-rf-mozhet-atakovat-yaderkoy-10551506.html?_gl=1*10yxkbi*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxMDkzMjQ5NS4xNDcuMC4xNzEwOTMyNDk2LjU5LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcx
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