Нашли друг друга. Победитель выборов во Франции ведет переговоры с партией Орбана

Победитель французских выборов Марин Ле Пен ведет переговоры по объединению в Европейском парламенте с партией премьера Венгрии Виктора Орбана.

На выборах во Франции победила партия Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, после воскресных выборов партия Марин Ле Пен планирует отказаться от членства в объединении ID (Идентичность и демократия), членом которого также является нидерландская PVV Герта Уилдерса, а вместо этого присоединится к партии Орбана "Патриоты Европы" и его партнерам из Австрии и Чехии.

По информации издания, к их объединению может присоединиться проправительственная итальянская партия "Лига" Маттео Сальвини.

Как известно, на парламентских выборах партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона заняла только третье место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.