logo

BTC/USD

57758.20

ETH/USD

3049.91

LTC/USD

64.98

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Нашли друг друга. Победитель выборов во Франции ведет переговоры с партией Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Нашли друг друга. Победитель выборов во Франции ведет переговоры с партией Орбана

Партия Марин Ле Пен может объединиться в Европарламенте с политсилой Орбана

2 июля 2024, 23:50
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Победитель французских выборов Марин Ле Пен ведет переговоры по объединению в Европейском парламенте с партией премьера Венгрии Виктора Орбана.

Нашли друг друга. Победитель выборов во Франции ведет переговоры с партией Орбана

На выборах во Франции победила партия Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, после воскресных выборов партия Марин Ле Пен планирует отказаться от членства в объединении ID (Идентичность и демократия), членом которого также является нидерландская PVV Герта Уилдерса, а вместо этого присоединится к партии Орбана "Патриоты Европы" и его партнерам из Австрии и Чехии.

По информации издания, к их объединению может присоединиться проправительственная итальянская партия "Лига" Маттео Сальвини.

Как известно, на парламентских выборах партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона заняла только третье место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-02/le-pen-may-ditch-her-eu-parliament-group-in-far-right-shakeup?srnd=homepage-europe
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости