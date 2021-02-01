Не соблюдали дистанцию: во Франции из-за карантина запретили сексуальную оргию

Карантинные ограничения, которые вводят в европейских странах из-за пандемии коронавируса, накладывают особые ограничения. Курьезный инцидент произошел в окрестностях Парижа. Там полиция "накрыла" участников сексуальной оргии. Причиной тому стало несоблюдение социальной дистанции.

Жандармерия Парижа / фото zn.ua

Так, столичная жандармерия пресекла проведение массовой секс-вечеринки, которых насчитывалось более ста человек. На всех любителей такого отдыха наложили штраф, поскольку все свои действия они осуществляли без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Отмечается, что задержание сластолюбцев прошло достаточно мирно — сопротивление полицейским никто не оказывал. Впрочем, после облавы правоохранители решили задержать троих граждан — предположительно, организаторов вечеринки. На складе, который организаторы арендовали для шоу, изъяли аудио-оборудование и алкогольные напитки.

Отметим, что массовые секс-вечеринки во Франции не запрещены как таковые — основным условием легальности подобных мероприятий является добровольное в них участие. Однако карантин все же подпортил развлечения — во Франции с середины января действует комендантский час, закрыты кинотеатры и музеи. Под запрет попали и секс-оргии.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Франции запретили использование самодельных масок в общественных местах. Аргументировали они это тем, что маски, сделанные своими руками, недостаточно защищают от новых штаммов коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на главу Минздрава страны Оливье Верана.

Нововведение касается масок, изготовленных дома, а также промышленных тканевых с меньшими фильтрующими свойствами, которые можно отнести ко второй категории. Сообщается, что такое решение раскритиковали во Французской медицинской академии, по той причине, что пока отсутствуют научные доказательства меньшей эффективности самодельных защитных масок.



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