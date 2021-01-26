Власти Франции запретили использование самодельных масок в общественных местах. Аргументировали они это тем, что маски, сделанные своими руками, недостаточно защищают от новых штаммов коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на главу Минздрава страны Оливье Верана.

Почему во Франции запретили носить самодельные маски. Фото: theguardian

Такой указ был принят после того, как специалисты в области здравоохранения озвучили свои рекомендации.

Нововведение касается тех масок, которые изготовлены дома, а также промышленных тканевых с меньшими фильтрующими свойствами, которые можно отнести к второй категории.

Сообщается, что такое решение раскритиковали во Французской медицинской академии, по той причине, что пока отсутствуют научные доказательства меньшей эффективности самодельных защитных масок.

Также в правительстве не стали скрывать, что новый указ будет трудно поддаваться контролю. Согласно словам пресс-секретаря премьера, вряд ли сотрудники полиции будут отслеживать и допрашивать людей об уровне защиты масок.

Как сообщало издание "Комментарии", в Испании придумали, что делать с использованными масками и перчатками. Новой экологической проблемой в мире становится утилизация использованных медицинских защитных масок и перчаток, которые во время пандемии пользуются большим спросом. Проблема состоит в том, что одноразовые маски изготавливаются не из ткани, а из полипропилена, который является пластиком. Срок разложения подобного материала достаточно велик. То же касается и перчаток, которые содержат в своем составе трудно разлагающиеся материалы — срок их разложения может достигать столетий.

Также мы писали, можно ли носить одноразовую маску много раз. В Сети гуляет немало шуток о "многоразовых одноразовых" масках. Но безопасно ли использовать медицинскую маску несколько раз, и чем это может обернуться для здоровья человека, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

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