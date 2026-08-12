logo

BTC/USD

63401

ETH/USD

1891.92

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Они убегают от трезвости: что французы утаили на 20-й остановке винного марафона?
commentss НОВОСТИ Все новости

Они убегают от трезвости: что французы утаили на 20-й остановке винного марафона?

Вместо изотоников – устрицы, стейки и дегустация вин высшей категории. Рассказываем о легендарном Марафоне дю Медок, где спортсмены бегут в карнавальных костюмах, а главное правило - не спешить.

12 августа 2026, 15:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Большинство марафонов в мире – это испытание воли, изнурительная дистанция и борьба за каждую секунду. Однако во французском регионе Бордо каждый сентябрь проходит забег, где бежать быстро считается дурным тоном. Речь идет о легендарном Марафоне дю Медок (Marathon du Médoc), который официально признан самым хмельным забегом планеты.

Они убегают от трезвости: что французы утаили на 20-й остановке винного марафона?

Участники Марафона дю Медок во время прохождения дистанции в Пойяке / Фото: F. FATIN / Wikimedia Commons / Public Domain

Главная особенность этой 42-километровой дистанции состоит в том, что вместо обычных пунктов с водой и батончиками участников ждет настоящий гастрономический пир.

Как устроен самый веселый марафон в мире

  • 20 винных остановок: вдоль всего маршрута, пролегающего мимо элитных замков и виноградников, расположены 20 остановок. На каждой из них бегунам предлагают поднять бокал изысканного вина Grand Cru.

  • Французская высокая кухня: на поздних километрах марафона пункты питания удивляют даже привередливых гурманов. Участникам подают свежие устрицы, запеченные стейки, сыры, фуа-гра и десерты.

  • Дресс-код и атмосфера: обязательное условие забега – карнавальный костюм. Каждый год организаторы задают новую тему (от супергероев до цирка), поэтому дистанция больше напоминает подвижный маскарад, чем спортивное соревнование.

  • Тайна 20-й остановки: на последних километрах перед финишем истощенных (и сильно подвыпивших) бегунов ждет самый ожидаемый пункт – дегустация шампанского и устричный бар. Это придает спортсменам сил преодолеть финишную прямую.

Несмотря на развлекательный характер, Марафон дю Медок имеет строгий временной лимит в 6 часов 30 минут. Однако большинство из 8500 участников из 50 стран мира приходят сюда вовсе не за спортивными рекордами, а за атмосферой праздника и хорошим вином.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал о 5 английских фразах об алкоголе, которые часто переводят неправильно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marathondumedoc.com/
Теги:

Новости

Все новости