Они убегают от трезвости: что французы утаили на 20-й остановке винного марафона?

Большинство марафонов в мире – это испытание воли, изнурительная дистанция и борьба за каждую секунду. Однако во французском регионе Бордо каждый сентябрь проходит забег, где бежать быстро считается дурным тоном. Речь идет о легендарном Марафоне дю Медок (Marathon du Médoc), который официально признан самым хмельным забегом планеты.

Участники Марафона дю Медок во время прохождения дистанции в Пойяке / Фото: F. FATIN / Wikimedia Commons / Public Domain

Главная особенность этой 42-километровой дистанции состоит в том, что вместо обычных пунктов с водой и батончиками участников ждет настоящий гастрономический пир.

Как устроен самый веселый марафон в мире

20 винных остановок : вдоль всего маршрута, пролегающего мимо элитных замков и виноградников, расположены 20 остановок. На каждой из них бегунам предлагают поднять бокал изысканного вина Grand Cru.

Французская высокая кухня : на поздних километрах марафона пункты питания удивляют даже привередливых гурманов. Участникам подают свежие устрицы, запеченные стейки, сыры, фуа-гра и десерты.

Дресс-код и атмосфера : обязательное условие забега – карнавальный костюм. Каждый год организаторы задают новую тему (от супергероев до цирка), поэтому дистанция больше напоминает подвижный маскарад, чем спортивное соревнование.

Тайна 20-й остановки: на последних километрах перед финишем истощенных (и сильно подвыпивших) бегунов ждет самый ожидаемый пункт – дегустация шампанского и устричный бар. Это придает спортсменам сил преодолеть финишную прямую.

Несмотря на развлекательный характер, Марафон дю Медок имеет строгий временной лимит в 6 часов 30 минут. Однако большинство из 8500 участников из 50 стран мира приходят сюда вовсе не за спортивными рекордами, а за атмосферой праздника и хорошим вином.

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