Вони тікають від тверезості: що французи приховали на 20-й зупинці винного марафону?

Більшість марафонів у світі — це випробування волі, виснажлива дистанція та боротьба за кожну секунду. Проте у французькому регіоні Бордо щовересня відбувається забіг, де бігти швидко вважається поганим тоном. Йдеться про легендарний Марафон дю Медок (Marathon du Médoc), який офіційно визнано найхмільнішим забігом планети.

Учасники Марафону дю Медок під час проходження дистанції в Пойяку / Фото: F. FATIN / Wikimedia Commons / Public Domain

Головна особливість цієї 42-кілометрової дистанції полягає в тому, що замість звичайних пунктів із водою та батончиками на учасників чекає справжній гастрономічний бенкет.

Як влаштований найвеселіший марафон у світі

20 винних зупинок : уздовж усього маршруту, що пролягає повз елітні замки та виноградники, розташовані 20 зупинок. На кожній із них бігунам пропонують підняти келих вишуканого місцевого вина Grand Cru.

Французька висока кухня : на пізніх кілометрах марафону пункти харчування дивують навіть вибагливих гурманів. Учасникам подають свіжі устриці, запечені стейки, місцеві сири, фуа-гра та десерти.

Дрес-код та атмосфера : обов'язкова умова забігу — карнавальний костюм. Щороку організатори задають нову тему (від супергероїв до цирку), тому дистанція більше нагадує рухомий маскарад, аніж спортивне змагання.

Таємниця 20-ї зупинки: на останніх кілометрах перед фінішем на виснажених (і добряче підпитих) бігунів чекає найочікуваніший пункт — дегустація шампанського та устричний бар. Це додає спортсменам сил подолати фінішну пряму.

Попри розважальний характер, Марафон дю Медок має суворий часовий ліміт у 6 годин 30 хвилин. Проте більшість із 8500 учасників із 50 країн світу приходять сюди зовсім не за спортивними рекордами, а за атмосферою свята та гарним вином.

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