Осенняя сессия ПАСЕ: какие вопросы будут рассматривать

Открылася сессия ПАСЕ в Страсбурге, фото из открытых источников

С 27 по 30 сентября во французском Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает Укринформ.

На повестке дня сессии запланированы выступления примерно семи докладчиков. Делегации из разных стран будут говорить об экологических проблемах, изменениях климата и стихийных бедствиях, миграционных процессах в Европе и мире.

Смена власти в Афганистане, военный конфликт между армянами и азербайджанцами, нелегальные мигранты на границах соседних с Беларусью европейских государств и киберпреступность в современном мире — таковы основные вопросы повестки дня.

Со своей стороны украинская делегация хочет, чтобы была рассмотрена проблема политических преследований крымских татар оккупационными властями Крымского полуострова. Запрос на проведение дебатов в рамках сессии ПАСЕ уже подан Министерством иностранных дел Украины.

В первый день работы сессии лауреаты получат премию по правам человека имени Вацлава Гавела за 2021 год. Такую награду получают граждане, которые приложили немало усилий в сфере защиты прав человека. Лучших борцов за права человека отмечают денежной премией восемь последних лет.



В этом году российская делегация примет участие в сессии дистанционно через отказ Франции признавать российскую вакцину "Спутник V".

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