logo
Русский Українська

BTC/USD

43569.70

ETH/USD

3076.03

LTC/USD

152.02

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Осенняя сессия ПАСЕ: какие вопросы будут рассматривать
commentss НОВОСТИ Все новости

Осенняя сессия ПАСЕ: какие вопросы будут рассматривать

Украина подала запрос на проведение дебатов по важным вопросам

сегодня, 12:20
Автор:

Козлова Альбіна

Осенняя сессия ПАСЕ: какие вопросы будут рассматривать

Открылася сессия ПАСЕ в Страсбурге, фото из открытых источников

С 27 по 30 сентября во французском Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает Укринформ.

На повестке дня сессии запланированы выступления примерно семи докладчиков. Делегации из разных стран будут говорить об экологических проблемах, изменениях климата и стихийных бедствиях, миграционных процессах в Европе и мире.

Смена власти в Афганистане, военный конфликт между армянами и азербайджанцами, нелегальные мигранты на границах соседних с Беларусью европейских государств и киберпреступность в современном мире — таковы основные вопросы повестки дня.

Со своей стороны украинская делегация хочет, чтобы была рассмотрена проблема политических преследований крымских татар оккупационными властями Крымского полуострова. Запрос на проведение дебатов в рамках сессии ПАСЕ уже подан Министерством иностранных дел Украины.

В первый день работы сессии лауреаты получат премию по правам человека имени Вацлава Гавела за 2021 год. Такую награду получают граждане, которые приложили немало усилий в сфере защиты прав человека. Лучших борцов за права человека отмечают денежной премией восемь последних лет.

В этом году российская делегация примет участие в сессии дистанционно через отказ Франции признавать российскую вакцину "Спутник V".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили результаты парламентских выборов в ФРГ и рассказали, как их результаты могут сказаться на украино-германских отношениях. В Германии состоялись парламентские выборы. В Бундестаг по результатам сентябрьских выборов проходят шесть партий.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322546-u-strasburzi-vidkrivaetsa-osinna-sesia-pare.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ