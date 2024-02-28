Париж сделал новое заявление об отправке западных войск в Украину

Елисейский дворец после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран в Украину настаивает, что союзники Киева "должны обсудить" этот вопрос, взвесив, как негативные, так и позитивные стороны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель Елисейского дворца во время общения с журналистами, пишет "CNN".

Елисейский дворец. Фото: из открытых источников

Как пояснил собеседник журналистов, своими заявлениями Макрон сигнализировал президенту России Владимиру Путину о своей решимости и желании Франции не допустить любой победы полномасштабного вторжения России. Источник подчеркнул, что президент Франции не говорил о фактической отправке войск и никакого решения об этом не принимали, но есть "всевозможные вещи, которые исключались два года назад, и которые больше не исключаются".

Также в Елисейском дворце прокомментировали грядущие дебаты в Национальной ассамблее об отношениях Франции с Украиной, добавив, что там рассмотрят последствия войны в Украине для французской безопасности.

Отметим, во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хоть и признал, что тут среди членов НАТО консенсуса нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что такая возможность обсуждалась. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция. Что кроется за резонансным заявлением Макрона? Насколько реалистична помощь Украине войсками НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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