Отправят ли США свою армию в Украину: что сказали у Байдена

США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриенн Уотсон.

Армия США считается первой в мире. Фото из открытых источников

Адриенн Уотсон подчеркнула, что Джозеф Байден ранее уже сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

По словам спикера Совета национальной безопасности, украинская армия получит все необходимое вооружение от Штатов, как только Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины в размере 60 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хотя он признал, что среди членов НАТО консенсуса здесь нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что обсуждали такую возможность. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.