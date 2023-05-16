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Передача Украине самолетов: Макрон объяснил, что он имел ввиду

Франция, как и США, пока не спешит начинать обучение украинских пилотов

сегодня, 10:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность передачи Украине боевых самолетов. Как передает портал "Комментарии", свое мнение президент Франции озвучил в интервью телеканалу "TF1".

Передача Украине самолетов: Макрон объяснил, что он имел ввиду

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

На вопрос, будут ли поставлены боевые самолеты Киеву, французский президент сказал: "Нет, я не говорил о самолетах, я говорил о ракетах, и я говорил об обучении".


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Ранее в этом интервью Макрон заявил, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским "открыл двери" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.

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Также издание "Комментарии" сообщало – майский европейский марафон президента Украины после Финляндии и Нидерландов продолжили Италия, Германия и Франция. Какие выводы можно сделать после визитов в две последние (лидеры ЕС, участники печально известных Минских соглашений)? О чём в целом говорит эта евро-активность Владимира Зеленского, который также посетил Великобританию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — после уничтожения неизвестными российских вертолетов и самолетов в Брянской области, страна-агрессор обрушила на Украину очередные удары ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить 25 БпЛА и 3 крылатые ракеты. Однако есть "прилеты" по Тернопольщине, по Харькову. Тем временем даже из Германии звучат призывы разрешить Украине применять западное вооружение для ударов по России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JakeREESDDQ
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