Первый тур за Макроном: почему эти выборы во Франции крайне важны для Украины

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся 10 апреля. Он набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад. Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. О чем говорит исход первого тура? Почему это важно для Украины? Чего ожидать от второго тура, намеченного на 24 апреля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Макрон и Ле Пен. Фото: из открытых источников

Макрон будет последователен в курсе на отказ от российских нефти и газа

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля акцентирует, что результаты Макрона и Ле Пен предсказуемо оказались близки. Но второй тур, по его мнению, останется за действующим президентом.

"На фоне полномасштабной войны России против Украины, Ле Пен активно использовала социальную риторику, то есть — апеллировала к социальному самочувствию французов. Ведь и без этой войны и ее тяжелых экономических последствий, в том числе для стран ЕС, во Франции во время президентства Макрона то и дело проходили акции протеста, связанные с социально-экономическими проблемами (тот же ковид изрядно ударил по экономике). И Ле Пен решила нынешнюю геополитическую ситуацию конвертировать в социальные лозунги. Например, она пыталась пугать избирателей тем, что антироссийские санкции (разрыв бизнес-отношений с РФ, отказ от ее энергоносителей) вредят французской экономике", – рассказывает Владимир Воля.

Тогда как Макрон немало сил бросил на внешнеполитическую деятельность, в том числе, попытку сперва не дать случиться российскому вторжению в Украину, а потом, когда этого не удалось, – как можно быстрее его остановить.

"Но во втором туре у лидера "Национального объединения", скорее всего, будет меньше возможностей играть на этих настроениях и опасениях французов. Ведь в целом во Франции есть понимание — кто угодно, лишь бы не Ле Пен. Не случайно большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали отдать голоса действующему президенту ", – отмечает политолог.

Так что, продолжает он, скорее всего, через две недели победа будет за Макроном. А потому не стоит ожидать смягчения французской политики по отношению к России.

"Думаю, что Макрон будет последователен в курсе на отказ от российских нефти и газа. В данном случае речь идет не об изменении позиции отдельного государства — Франции, а о системном сдвиге во всей западной политике. О системном развороте Запада от РФ, – поясняет Владимир Воля. – Кто, как не Макрон, мог убедиться на личном опыте общении с Путиным, что пока у того есть средства на войну — он будет продолжать войну. Он глух ко всем призывам, требованиям. Готов игнорировать всех и всё, включая здравый смысл".

А потому, уверен эксперт, остается лишь один вариант — лишить Путина и тех, кто будет после него — доходов от продаж нефти и газа, а также от бизнес-проектов, которые развиваются на территории РФ (в том числе на западные инвестиции). Потому что полученные средства российская власть вкладывает не процветание своей страны и укрепление международных связей, а – в реализацию своих имперских амбиций по захвату чужих территорий.

"Так что отношения с Россией у Франции будут продолжать охлаждаться, тогда как поддержка Украины будет возрастать", – прогнозирует политолог.

В случае более вероятной победы Макрона, ему придется окончательно определиться по вопросу Украины

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что на пост президента Франции претендовали 12 претендентов. И считает, что штаб Макрона должен радоваться, что во второй тур с ним не вышел социалист Жан-Люк Меланшон, которого Ле Пен обошла в рамках статистической погрешности.

"Во многих аспектах во время предвыборной гонки программы и заявления Макрона и Меланшона были почти идентичны. А так – будет четкий водораздел. И многие французы предпочтут "надоевшего Эммануэля", чем "новое/старое зло в лице Марин". В таком стиле, кстати, высказался и Меланшон, и ряд других политиков, не дошедших до второго тура", – говорит эксперт.

По ее словам, когда мы удивлялись в Украине, почему Макрон продолжает общаться и пытается телефонными звонками угомонить Путина, как он мог "проглотить" недипломатическое поведение кремлевского старца по отношению к себе (и Франции) на очной встрече в Москве, надо помнить, что задачи у главы французского государства многоуровневые.

"Для французов 44-летний Макрон – уже не новое лицо. Протесты "жёлтых жилетов", ковидные ограничения, война в Украине сыграли против него. Французы исторически близки с россиянами, многим бизнесменам не нравится ситуация, когда надо или работать в РФ, или заляпать репутацию кровью украинцев. При этом от правительства Макрона корпорации так и не получили ответа по поводу возможных компенсаций при потере российского рынка, – поясняет Светлана Кушнир. – А вот Мари Ле Пен, чье "Национальное объединение" финансируется РФ, умыкнула у Макрона сюртук миротворц в глазах определенной массы французов (как и прочие кандидаты, так или иначе критиковавшие правление Эммануэля, которому создавали образ жаждущего войны). Именно эта эксплуатация, помноженная на многочисленные протесты профсоюзов и общий негативный тренд в экономике рядового француза, ориентирующегося на свой кошелёк, дали такой эффект".

По мнению эксперта, во втором туре Макрон попытается завоевать голоса французов, поддерживающих того же Меланшона. А также поищет электорат среди избирателей других оппонентов.

"Но вот беда: нынешнее голосование показало одну из самых низких явок за все минувшие годы (в районе 65%). Стабильный электорат Ле Пен достаточно мотивирован голосовать и во второй раз. Голоса же в пользу Макрона придется буквально собирать по крупицам, вести людей за руку к кабинкам для голосования. Так что исход пока не определен, – считает Светлана Кушнир. – Но в случае более вероятной победы Макрона, ему придется окончательно определиться по вопросу Украины. Возможное промедление с должным уровнем поддержки, возможно, связано именно с выборами (у немалой части французов достаточно проросскийские настроения). Но, подчеркиваю, если Макрон действительно претендует на статус главенствуюшего в Евросоюзе, то оставаться на двух стульях в определении тирании и агрессии Путина против Украины – не получится. Или Макрон за мир в Украине и удушающие санкции плюс мощное вооружение украинской армии – или он на одной стороне с людоедским путинским режимом. В ЕС уже набирается критическая масса стран-участниц, у которых к лавирующему поведению действующего президента Франции есть масса вопросов. И Макрону таки придется определиться с четким ответом".

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