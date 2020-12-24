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Пес президента Франции обратился к гражданам с серьезным заявлением (Видео)

Президентский пес оригинально поздравил французов с Рождеством

сегодня, 11:15
Автор:

Кириєнко Анна

В этом году французы получили необычное, но очень приятное новогоднее поздравление. К ним с видео обратился пес президента Франции Эммануэля Макрона.

Пес президента Франции обратился к гражданам с серьезным заявлением (Видео)

Пес Макрона поздравил французов с Рождеством. Фото: Факты

Видео было снято в Елисейском дворце. Немо, первый пес Франции, призвал граждан сделать новогодний подарок и забрать бездомных собак из приютов.

"Каждый год 100 000 животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество — подарите им тепло" — заявляет Немо.

Пес из личного опыта знает, что такое приют, ведь именно оттуда его забрал Эммануэль Макрона три года назад.

Также животное предупреждает, если вы взяли собаку в свой дом, ведите себя с ней хорошо. Помните, что теперь это член вашей семьи, а вы — самый главный человек в жизни любимца.

Президентский пес обещает наказывать всех, кто не придерживается этой установки, по всей строгости человеческих законов.

Напоминаем, что глава государства Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на Covid-19. Ранее его окружение уверяло, что президент сдавал анализы несколько раз с начала эпидемии и что ему еще ни разу не поставили положительный диагноз. Его жена, первая леди Брижит Макрон, уже несколько месяцев назад была "контактным лицом", но тогда президентской паре удалось избежать вируса.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Владимир Зеленский обсудил с президентом Эммануэлем Макроном содействие со стороны Франции в получении Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19. Зеленский поблагодарил Макрона за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19 и назвал это "жестом настоящей дружбы".


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJHOtXEorrl/?utm_source=ig_embed
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