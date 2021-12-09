Планировали нападения на граждан: во Франции задержаны двое мужчин

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Козлова Альбіна
Во Франции задержаны двое граждан, им инкриминируется планирование нападений на мирных граждан в канун Рождества. Об этом пишет euronews.
Полиция задержала двоих граждан, фото из открытых источников
Сообщается, что подозреваемые хотели совершить несколько вооруженных нападений в общественных местах. Среди которых университеты, торговые центры, улицы с оживленным движением. Мужчины готовились к нападениям. По данным полиции, во время обысков их помещений нашли ножи, телефоны и компьютеры, где содержалась экстремистская информация.
Задержанных возрастом 23 года поместили в изолятор. Правоохранители предъявили им обвинения в создании преступного террористического объединения. Сейчас следствие продолжается. Известно, что у них было несколько планов террористических нападений и реализацию одного из них они планировали в декабре 2021 года.
По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, действительно Генеральное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) провело операцию по выявлению и задержанию экстремистов, которые хотели напасть на граждан.
В 2018 году такие нападения уже были, тогда из-за ножевых и огнестрельных ранений погибли пять граждан. Нападения произошли на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Как сообщал портал "Комментарии", во Франции раздался взрыв в жилом доме. Сообщается, что из-за взрыва газа частично обрушился трехэтажный дом. Под завалами оказались более пяти человек. Спасатели проводили поисковые операции и доставали травмированных.
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