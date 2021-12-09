Планировали нападения на граждан: во Франции задержаны двое мужчин

Во Франции задержаны двое граждан, им инкриминируется планирование нападений на мирных граждан в канун Рождества. Об этом пишет euronews.



Полиция задержала двоих граждан, фото из открытых источников

Сообщается, что подозреваемые хотели совершить несколько вооруженных нападений в общественных местах. Среди которых университеты, торговые центры, улицы с оживленным движением. Мужчины готовились к нападениям. По данным полиции, во время обысков их помещений нашли ножи, телефоны и компьютеры, где содержалась экстремистская информация.

Задержанных возрастом 23 года поместили в изолятор. Правоохранители предъявили им обвинения в создании преступного террористического объединения. Сейчас следствие продолжается. Известно, что у них было несколько планов террористических нападений и реализацию одного из них они планировали в декабре 2021 года.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, действительно Генеральное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) провело операцию по выявлению и задержанию экстремистов, которые хотели напасть на граждан.

"Террористическая угроза во Франции остается на высоком уровне, мы не убавляем настороженность. Спасибо службам Главного управления внутренней безопасности, которые осуществили арест этих двух человек", – добавил Дарманин.

В 2018 году такие нападения уже были, тогда из-за ножевых и огнестрельных ранений погибли пять граждан. Нападения произошли на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции раздался взрыв в жилом доме. Сообщается, что из-за взрыва газа частично обрушился трехэтажный дом. Под завалами оказались более пяти человек. Спасатели проводили поисковые операции и доставали травмированных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!