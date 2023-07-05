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Полицейскому во Франции собрали 1,47 миллиона евро после убийства парня

Французский полицейский собрал в четыре раза больше денег, чем сбор для семьи погибшего 17-летнего парня.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Сбор средств, начатый неделю назад во Франции для полицейского, застрелившего 17-летнего Нахеля и обвиненного в умышленном убийстве, собрал 1,47 миллиона евро. В свою очередь сбор средств для семьи погибшего парня собрал 352 тыс. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Полицейскому во Франции собрали 1,47 миллиона евро после убийства парня

Протесты во Франции. Фото из открытых источников

4 июля стало известно, что кампания по сбору денег для семьи французского полицейского, застрелившего 17-летнего подростка, превысила 1,47 млн евро. Такие данные вызвали дополнительное возмущение, гнев и стыд среди многих французов. Сбор средств начала ультраправая медиаперсона Жан Месиха на платформе GoFundMe, где получила более 72 тыс. пожертвований.


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Левые политики во Франции назвали сбор денег позорным и призывают его прекратить. В то время как ультраправые поддерживают действия полиции и отмечают, что именно она является постоянной мишенью для насилия в малообеспеченных регионах.

"Этот полицейский стал жертвой национальной охоты на ведьм, и это позор", — написал Месиха в Twitter.

Сбор средств для семьи погибшего 17-летнего француза составляет в четыре раза меньше чем для полицейского - 352 тыс. евро.

Напомним, что в конце июня полицейский застрелил 17-летнего француза, управлявшего транспортным средством без прав. Убийство парня привело к массовым протестам и беспорядкам. Глава организации работодателей Франции подсчитал, что стоимость ремонта после погромов превысила миллиард евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции.

Также "Комментарии" писали о том, что Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/fundraiser-policeman-who-shot-french-teenager-reflects-divisions-2023-07-04/
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