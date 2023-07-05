Полицейскому во Франции собрали 1,47 миллиона евро после убийства парня

Сбор средств, начатый неделю назад во Франции для полицейского, застрелившего 17-летнего Нахеля и обвиненного в умышленном убийстве, собрал 1,47 миллиона евро. В свою очередь сбор средств для семьи погибшего парня собрал 352 тыс. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Протесты во Франции. Фото из открытых источников

4 июля стало известно, что кампания по сбору денег для семьи французского полицейского, застрелившего 17-летнего подростка, превысила 1,47 млн евро. Такие данные вызвали дополнительное возмущение, гнев и стыд среди многих французов. Сбор средств начала ультраправая медиаперсона Жан Месиха на платформе GoFundMe, где получила более 72 тыс. пожертвований.

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Левые политики во Франции назвали сбор денег позорным и призывают его прекратить. В то время как ультраправые поддерживают действия полиции и отмечают, что именно она является постоянной мишенью для насилия в малообеспеченных регионах.

"Этот полицейский стал жертвой национальной охоты на ведьм, и это позор", — написал Месиха в Twitter.

Сбор средств для семьи погибшего 17-летнего француза составляет в четыре раза меньше чем для полицейского - 352 тыс. евро.

Напомним, что в конце июня полицейский застрелил 17-летнего француза, управлявшего транспортным средством без прав. Убийство парня привело к массовым протестам и беспорядкам. Глава организации работодателей Франции подсчитал, что стоимость ремонта после погромов превысила миллиард евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции.

Также "Комментарии" писали о том, что Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО.