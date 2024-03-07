Политолог о Макроне: Одно дело изображать Черчиля, другое – действовать как Черчилль

Кроме того, добавил политолог Владимир Фесенко, Макрон решил перенять лавры экс-премьера Британии Бориса Джонсона, делая разные резонансные заявления по поводу Украины. Например, не исключает отправку войск НАТО в Украину или называет союзников "трусами" из-за недостаточной поддержки Киева в войне.

Эммануэль Макрон

Вместе с тем, как подчеркнул Фесенко, мотивация политических заявлений может быть значительно шире. В частности, по его словам, типичный и наиболее распространенный мотив – привлечь к себе внимание резонансным и контрверсионным заявлением. Часто речь идет о демонстрации собственных политических амбиций, претензий на лидерство или особой политической роли.

"Заявления Макрона по Украине как раз направлены на то, чтобы привлечь максимальное внимание к себе и заявить о своей амбициозной претензии на роль новейшего, европейского Черчилля, лидера, который готов поднять Европу в поддержку Украины и на военно-политическое противостояние агрессии со стороны путинской. России"

, – считает Фесенко.

По его словам, то, что Макрон начал политическую дискуссию о прямом и более активном участии западных стран в военной помощи Украины и борьбе с российским нашествием, это очень хорошо, ведь сначала всегда идет слово, нужно формировать идею, чтобы она потом могла быть воплощена в жизнь.

Однако, подчеркивает политолог, политический лидер должен быть не только визионером, но и создателем политических импульсов. Он должен также объединять и консолидировать.

"А когда ты делаешь громкое политическое заявление и заранее знаешь, что получишь отрицательный ответ от большинства коллег, то возникает вопрос, а какую цель ты преследуешь – получить информационно-политический резонанс, или объединить коллег вокруг своей идеи?"

– подчеркнул политолог.

По его словам, троллинг о "трусах", явно был направлен на канцлера Олафа Шольца, и неизвестно, будет ли он способствовать усилению поддержки Украины со стороны Германии. При этом эксперт добавил, что именно ФРГ предоставила Украине в несколько раз больше макроэкономической и военной помощи, чем Франция.

То есть, подчеркнул политолог, необходимо оценивать не только слова, но и конкретные действия.

"Одна вещь – изображать из себя современного Черчилля. Другое дело – действовать как Черчилль, упрямо, настойчиво и решительно",

– подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Макрон взбудоражил мировое сообщество заявлением о том, что идет обсуждение возможности направления в Украину войск НАТО.