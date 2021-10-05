Полномасштабная война Беларуси с Украиной: реальная угроза или желание похайпить

В партии "Слуга народа" допускают широкомасштабную войну с Беларусью. Мол, именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал непризнанный большей частью мира как президент Беларуси Александр Лукашенко президенту России Владимиру Путину за спасение своего режима.

Полномасштабная война Беларуси с Украиной - фото из открытых источников

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", существует ли такая угроза и как можно минимизировать риски конфликта.

Украине следовало бы инициировать неформальные переговоры с Лукашенко

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда согласен с тем, что политику Беларуси касательно Украины в последнее время сложено назвать дружественной. Но надеется, что Лукашенко осознаёт: агрессивные действия России с территории Беларуси полностью ликвидируют его как политического субъекта.

"И это будет более значимый по последствиям шаг, чем протесты, которые охватили Беларусь с августа 2020 года – после президентских выборов, на которых была объявлена победа Лукашенко", – предупреждает Евгений Магда.

Он акцентирует, что заявленная Лукашенко сумма на покупку российского вооружения (1 млрд долларов) резко контрастирует с объемом золотовалютных резервов Беларуси. А потому, действительно, есть угроза, что т.н. "зеленые человечки" (они же российские военнослужащие) появятся на белорусской территории – под видом белорусских военнослужащих.

"Советовал бы украинским политикам удерживаться от острых заявлений, которые может использовать белорусская и российская пропаганда. Украине следовало бы инициировать неформальные переговоры с Лукашенко. К примеру, с участием второго президента Украины Леонида Кучмы, которого Лукашенко хорошо знает и нормально воспринимает. Это было бы лучше, чем обмениваться гневными выпадами в адрес друг друга и демонстрировать воинственный настрой, – считает Евгений Магда. – В нынешней ситуации Украина должна сделать максимум, чтобы сохранить остатки наших добрососедских отношений, а также (как это не удивительно звучит) помочь сохранить самой Беларуси остатки суверенитета. Поскольку превращение еще тысячи км государственной границы во враждебную территорию будет иметь для Украины весьма серьезные последствия".

Как нужно не уважать собственную армию, чтобы шесть самолеты воспринимать как колоссальную угрозу?

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич признался, что давно так не смеялся, как после прочтения поста депутата Егора Чернева о возможном вторжении в Украину белорусских войск.

"Любое действие, нападение должно преследовать какие-то цели, – поясняет эксперт. – Численность белорусской армии, по документам, вместе с гражданским персоналом – 65 тыс. Реально – около 40 тыс. Исходя из логики депутата, Россия не хочет подставляться, а использовать все силы белорусской армии, бросив их на территорию Украины. Но какие стратегические и тактические цели можно реализовать? – вопрошает Игорь Тышкевич. – Теоретически можно занять "стратегические объекты" в виде делянок, где копают янтарь. Но насколько волынский, житомирский, ровенский янтарь нужны такой ценой Путину и Лукашенко?"

Депутат аргументирует свои выводы тем, что Беларусь собирается покупать российские ЗРК С-400, самолеты и так далее.

"Но стоило бы посмотреть с точки зрения ресурсов на производство С-400. Насколько загружен российский "Алмаз-Антей" и может ли он выполнить такой заказ, – отмечает Игорь Тышкевич. – Самолеты. Да, Беларусь закупает учебно-боевые ЯКи у России. Заключила контракт на поставку 12 Су-30 СМ (поставлено пока шесть). Для депутата это, возможно, кажется большой угрозой. Но как надо не уважать собственную армию, чтобы шесть самолеты воспринимать как колоссальную угрозу? С точки зрения политической эскалации – да, такие обвинения взаимные будут звучать и далее. Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. К глубокому сожалению, Украина и Беларусь находятся сейчас, скажем так, в дипломатической перепалке. И ближайшие несколько месяцев вряд ли будет какая-то разрядка".

Комментируя логику появления такого поста со стороны нардепа-"слуги", эксперт не исключил, что тот мог быть написан, потому что у человека плохое настроение.

"Возможно, возникло желание похайпить на теме войны. Она всегда хорошо заходит украинскому обществу. Но с практической точки зрения трудно видеть логику в такого рода заявлениях о "широкомасштабном наступлении" со стороны Беларуси", – резюмирует Игорь Тышкевич.

Ранее "Комментарии" писали, что ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал о самых актуальных вызовах и рисках, которые стоят перед Украиной.

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