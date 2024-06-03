Pont du Gard: как доехать до жемчужины римской инженерии

В самом сердце Франции, где река Гардон петляет среди живописных ландшафтов, возвышается Pont du Gard — одно из величайших инженерных творений древнего Рима и символ архитектурного мастерства. Этот акведук-мост, построенный более двух тысячелетий назад, до сих пор вызывает восхищение своими масштабами и сохранностью.

Пон-дю-Гар (Pont du Gard) - древнейший акведук Франции

Неизвестная история возведения

Возведение Pont du Gard, как считают ученые, началось в середине I века нашей эры, вероятно, при императоре Клавдии или Нероне. Строительство продолжалось около пяти лет и привлекло около тысячи рабочих, что подчеркивает его масштаб и важность. Используемые в строительстве каменные блоки, весом до 6 тонн каждый, укладывались без использования раствора, что делает конструкцию уникально устойчивой.

Архитектурные особенности

Pont du Gard поражает своими размерами: длиной в 360 метров и высотой в 48 метров. Мост состоит из трех ярусов: нижний ярус включает шесть арок, средний — одиннадцать, а верхний — тридцать пять меньших арок. Эта конструкция не только эстетически впечатляюща, но и функциональна, обеспечивая прочность и устойчивость всей конструкции.

Вклад в жизнь Нима

В течение шести веков Pont du Gard обеспечивал город Ним водой, транспортируя от 30,000 до 40,000 кубических метров воды в день. Этот поток был жизненно необходим для терм, фонтанов и водопроводов в домах богатых римлян, став незаменимым элементом городской инфраструктуры.

Современное состояние и туризм

С 1985 года Pont du Gard занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня это место привлекает тысячи туристов, которые приезжают полюбоваться великолепием древнеримской архитектуры. Особенно популярен мост в вечернее время, когда включается подсветка, добавляющая монументу таинственности и величия.

Практическая информация для посетителей

Для посещения доступен только нижний уровень моста, верхние уровни закрыты по соображениям безопасности. Парковка регулируется и включена в стоимость входного билета, который составляет 18 евро за машину (до 5 человек). Туристы могут также посетить музей, кинотеатр и различные экспозиции, входящие в состав музеографического комплекса.