Попытка № 2: действительно ли Макрон собрался звонить Путину вслед за Шольцем

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон заявил перед отлетом из Буэнос-Айреса, его цитирует Le Figaro.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Французский президент отметил, что он "никогда не исключал" возобновления переговоров с хозяином Кремля.
В то же время Макрон подчеркнул, что сделает это, "когда контекст и условия будут подходящими".
На фоне недавней массированной ракетной атаки на Украину Макрон отметил, что Путин "не хочет мира" и "не готов к переговорам".
В этом контексте, добавил Эммануэль Макрон, "мы должны выполнять наши обязательства перед украинцами, другими словами, позволить им вести эту войну, поставляя оружие и оборудование".
Комментируя звонок немецкого канцлера Олафа Шольца Путину, Макрон сказал, что каждый лидер абсолютно свободен в своих инициативах.
Читайте также на портале "Комментарии" — Макрон объяснил, почему перестал звонить Путину.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.
Ранее "Комментарии" писали – перестаньте звонить Путину: в Европе намекнули на фатальной ошибке Шольца.
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