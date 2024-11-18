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Попытка № 2: действительно ли Макрон собрался звонить Путину вслед за Шольцем

Макрон не исключил, что согласится на разговор с Путиным

18 ноября 2024, 11:43
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон заявил перед отлетом из Буэнос-Айреса, его цитирует Le Figaro.

Попытка № 2: действительно ли Макрон собрался звонить Путину вслед за Шольцем

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский президент отметил, что он "никогда не исключал" возобновления переговоров с хозяином Кремля.

В то же время Макрон подчеркнул, что сделает это, "когда контекст и условия будут подходящими".

На фоне недавней массированной ракетной атаки на Украину Макрон отметил, что Путин "не хочет мира" и "не готов к переговорам".

"После этой атаки, одной из самых интенсивных с начала конфликта, я думаю, ясно, что намерения президента Путина заключаются в интенсификации боевых действий", – сказал лидер Франции.

В этом контексте, добавил Эммануэль Макрон, "мы должны выполнять наши обязательства перед украинцами, другими словами, позволить им вести эту войну, поставляя оружие и оборудование".

Комментируя звонок немецкого канцлера Олафа Шольца Путину, Макрон сказал, что каждый лидер абсолютно свободен в своих инициативах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Макрон объяснил, почему перестал звонить Путину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.

Ранее "Комментарии" писали – перестаньте звонить Путину: в Европе намекнули на фатальной ошибке Шольца.




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