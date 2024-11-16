В Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

Он обвинил немецкого канцлера в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

По словам Гардта, Шольц, очевидно, "не представил нового конкретного предложения и даже не поставил, так сказать, ультиматум".

Однако Путин "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, подчеркнул представитель ХДС/ХСС.

Юрген Гардт предположил, что Олаф Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".

Читайте также на портале "Комментарии" — инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем теоефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению к Нормандскому формату переговоров относительно прекращения войны в Украине. Такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь, что Владимир Зеленский совершенно прав. Мы рискуем вернуться к отвратительному франко-германскому нормандскому формату, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники во внутренних разборках", — отметил Борис Джонсон.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле рассказали, в чем важность разговора Владимира Путина и Олафа Шольца.



