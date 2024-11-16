Шольц нарвался на критику за звонок Путину: в чем его обвиняют в Германии

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Кравцев Сергей
В Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".
Он обвинил немецкого канцлера в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".
По словам Гардта, Шольц, очевидно, "не представил нового конкретного предложения и даже не поставил, так сказать, ультиматум".
Однако Путин "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, подчеркнул представитель ХДС/ХСС.
Юрген Гардт предположил, что Олаф Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".
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