После встречи с Зеленским Макрон согласился поставить новое вооружение в Украину: что это будет

Франция обязуется обеспечить несколько батальонов ВСУ "десятками бронемашин и легких танков". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "BFMTV".

Танк AMX-10RC. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон отметил, что кроме оснащения Франция научит украинских военных пользованию этой техникой. Также Макрон уточнил, что речь идёт в том числе и об AMX-10RC.

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"Готовятся новые поставки, чтобы на постоянной основе учитывать самые неотложные и неотложные потребности Украины", — сказал Эммануэль Макрон.

Кроме того, сообщили в Офисе президента, "Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России".

Также отмечается, что Франция принимает активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по подготовке украинских военных.

Напомним, Владимир Зеленский поздно вечером 14 мая прибыл в Париж, в Елисейском дворце президента Украины встретил глава Франции Эммануэль Макрон.

Читайте также на портале "Комментарии" — вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".

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