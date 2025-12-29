После встречи Трампа и Зеленского Макрон анонсировал срочную встречу «коалиции решительных»

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже состоится заседание "коалиции решительных". Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер написал в сети X.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон отметил, что в воскресенье вечером вместе с несколькими европейскими лидерами принял участие в дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после этого он провел отдельный разговор с Зеленским.

"Мы достигаем прогресса в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и крепкого мира", — акцентировал президент Франции.

Также Эммануэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже соберутся представители стран решительных коалиции.

"В начале января мы соберем страны „коалиции решительных“ в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны", — добавил президент Франции.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса. Это стало известно из пресс-конференции двух лидеров по результатам встречи.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп заявил, что будет иметь еще один разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время свечной пресс-конференции после встречи.

Трамп отметил, что с Зеленским они обсудили 95% вопросов и новая встреча состоится уже в понедельник, 29 декабря.

"Мы очень близки к цели, возможно, даже очень близки, мы достигли большой детализации, хотя многие и говорили, что это невозможно. Продолжим завтра", — сказал глава Белого дома.



