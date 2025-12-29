Після зустрічі Трампа та Зеленського Макрон анонсував термінову зустріч «коаліції рішучих»

Рубрики
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що на початку січня у Парижі відбудеться засідання "коаліції рішучих". Як передає портал "Коментарі", про це французький лідер написав у мережі X.
Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
Еммануель Макрон зазначив, що в неділю ввечері разом із кількома європейськими лідерами взяв участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, після цього він провів окрему розмову із Зеленським.
Також Еммануель Макрон підтвердив, що на початку січня у Парижі зберуться представники країн рішучих коаліцій.
Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалось вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.
Раніше "Коментарі" писали – Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час свічної прес-конференції після зустрічі.
Трамп зазначив, що із Зеленським вони обговорили 95% питань і нова зустріч відбудеться вже у понеділок, 29 грудня.
"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоча багато хто й казав, що це неможливо. Продовжимо завтра", — сказав глава Білого дому.