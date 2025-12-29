logo_ukra

Після зустрічі Трампа та Зеленського Макрон анонсував термінову зустріч «коаліції рішучих»
НОВИНИ

Після зустрічі Трампа та Зеленського Макрон анонсував термінову зустріч «коаліції рішучих»

Макрон збере у Парижі лідерів країн «коаліції рішучих» на початку січня

29 грудня 2025, 07:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що на початку січня у Парижі відбудеться засідання "коаліції рішучих". Як передає портал "Коментарі", про це французький лідер написав у мережі X.

Після зустрічі Трампа та Зеленського Макрон анонсував термінову зустріч «коаліції рішучих»

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Еммануель Макрон зазначив, що в неділю ввечері разом із кількома європейськими лідерами взяв участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, після цього він провів окрему розмову із Зеленським.

"Ми досягаємо прогресу у гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного світу", — наголосив президент Франції.

Також Еммануель Макрон підтвердив, що на початку січня у Парижі зберуться представники країн рішучих коаліцій.

"На початку січня ми зберемо країни "коаліції рішучих" у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни", — додав президент Франції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалось вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.

Раніше "Коментарі" писали – Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час свічної прес-конференції після зустрічі.

Трамп зазначив, що із Зеленським вони обговорили 95% питань і нова зустріч відбудеться вже у понеділок, 29 грудня.

"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоча багато хто й казав, що це неможливо. Продовжимо завтра", — сказав глава Білого дому.




Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2005429170659090650
Новини

