Появились первые реакции Макрона и Ле Пен на результаты выборов во Франции

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Slava Kot
Во Франции прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала оппозиционная партия "Национальное объединение" во главе с пророссийским лидером Марин Ле Пен. Партия "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона потерпела поражение заняв третье место. На результаты выборов во Франции отреагировали оба лидера.
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Фото из открытых источников
После оглашения первых результатов парламентских выборов Ле Пен призвала тех, кто не голосовал поддержать ее партию "Национальное объединение" во втором туре.
Президент Франции Эммануэль Макрон после первого тура парламентских выборов заявил, что во втором туре против ультраправой партии "Национальное объединение" нужно единство республиканцев и демократов.
Результаты первого тура парламентских выборов во Франции:
Согласно предварительным результатам первого тура было избрано 76 чиновников из которых 38 представителей партии Ле Пен, а к партии Макрона принадлежат двое. Остальные из 577 парламентариев будут избраны по итогам второго тура, который запланирован на 7 июля. В нем примут участие все кандидаты, получившие более 12,5% голосов на выборах в своих округах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции начались протесты после оглашения результатов выборов.
Также "Комментарии" писали о Ле Пен, которая заявила, что будет препятствовать Макрону отправить войска в Украину.
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