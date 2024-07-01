Появились первые реакции Макрона и Ле Пен на результаты выборов во Франции

Во Франции прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала оппозиционная партия "Национальное объединение" во главе с пророссийским лидером Марин Ле Пен. Партия "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона потерпела поражение заняв третье место. На результаты выборов во Франции отреагировали оба лидера.



Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

После оглашения первых результатов парламентских выборов Ле Пен призвала тех, кто не голосовал поддержать ее партию "Национальное объединение" во втором туре.

"В этот день возрождается свобода! "Национальному объединению" нужно абсолютное большинство в парламенте. Ни один француз не потеряет своих прав. Мобилизируйтесь 7 июля для победы Франции", – призвала Ле Пен.

Президент Франции Эммануэль Макрон после первого тура парламентских выборов заявил, что во втором туре против ультраправой партии "Национальное объединение" нужно единство республиканцев и демократов.

"Высокая явка отражает желание общественности прояснить политическую ситуацию. Пора для широкого единства, явно демократического и республиканского, перед вторым туром", — сказал Макрон.

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции:

— "Национальное объединение" и его союзники: 33,14%;

— "Народный фронт" – 27,99%;

— "Возрождение" – 20,04%;

— "Республиканцы" / UDI / Левые – 10,74%.

Согласно предварительным результатам первого тура было избрано 76 чиновников из которых 38 представителей партии Ле Пен, а к партии Макрона принадлежат двое. Остальные из 577 парламентариев будут избраны по итогам второго тура, который запланирован на 7 июля. В нем примут участие все кандидаты, получившие более 12,5% голосов на выборах в своих округах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции начались протесты после оглашения результатов выборов.

Также "Комментарии" писали о Ле Пен, которая заявила, что будет препятствовать Макрону отправить войска в Украину.