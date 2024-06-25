Прекратит ли Франция поддержку Украины: Макрон сделал заявление о приближающихся выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно. Заявление французского лидера прозвучало на фоне беспокойства Киева тем, что к власти могут прийти ультраправые политики и тогда внешнеполитический курс Парижа может кардинально измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон говорит, что его слово обязывает Париж принимать решения по Украине, даже, если он будет работать с "менее откровенным" в поддержке Киева премьер-министром.

"Наша поддержка Украины остается и будет оставаться неизменной, и мы продолжим мобилизацию [усилий], чтобы ответить на неотложные нужды Украины и передать послание о нашей безоговорочной решимости поддерживать украинцев в долгосрочной перспективе", — сказал французский президент в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Французский лидер отметил, что Румыния, Польша и страны Балтии также полностью выполняют свои обязанности и продолжат это делать. Тем временем НАТО должно послать Вашингтону "сильный сигнал о прогрессе Украины в процессе евроатлантической интеграции и в направлении Альянса, где она занимает свое законное место", а также о ее вкладе в евроатлантическую безопасность, добавил Макрон.

Отметим, ранее президент Франции призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов.

Французский лидер подчеркнул, что решение распустить парламент он принял "ответственно, с большой серьезностью" и после нескольких недель размышлений.

Макрон утверждает – роспуск был "единственным возможным выбором как для того, чтобы принять к сведению ваш голос на выборах в Европарламент, так и для того, чтобы ответить на существующий беспорядок и на будущий еще больший беспорядок".



