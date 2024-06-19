Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что если он станет премьер-министром Франции, не будет отправлять французские войска в Украину и не будет посылать ракеты дальнего радиуса действия. Однако он отметил, что Франция продолжит предоставлять боеприпасы Украине, сообщает Politico.

Жордан Барделла (фото из открытых источников)

"Моя позиция не изменилась, и она заключается в поддержке Украины путем предоставления оборонного оборудования, боеприпасов, оперативной логистической поддержки и оборонного вооружения, чтобы Украина могла защитить себя и удержать фронт. В отличие от президента [Эммануэля Макрона], я выступаю против отправки французских войск и солдат в Украине", — отметил Барделла журналистам в среду во время выставки вооружений Eurosatory.

Барделла также исключил возможность отправки ракет дальнего радиуса действия, которые могут достичь российской территории.

В то же время, по данным Politico, Париж и Киев завершают разработку планов отправки французских инструкторов в Украину. Однако эти планы могут быть поставлены под угрозу, если "Национальное объединение" войдет во французское правительство после досрочных выборов, запланированных на 30 июня и 7 июля.

Барделла также подчеркнул, что победа его партии не ослабит Францию на международной арене: "Я не намерен ослаблять голос и обязательства Франции на международной арене, и я буду относиться к этому с большим уважением". Он добавил, что его партия больше не хочет, чтобы Франция выходила из объединенного командования НАТО, пока идет война в Украине.

Несмотря на осуждение "нарушения Кремлем территориальной целостности Украины", Барделла отметил важность избегания эскалации в отношениях с Россией, подчеркивая, что Россия является ядерным государством и он предан восстановлению мира и политической стабильности в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во льтраправе во Франции больше не хотят углублять связи с РФ