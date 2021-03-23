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Главная Новости Мир Франция «Прикрыли лавочку»: во Франции запретили работу «представительства «ДНР» — детали
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«Прикрыли лавочку»: во Франции запретили работу «представительства «ДНР» — детали

Представительство самопровозглашенной республики функционировало в Марселе с 2017 года

сегодня, 17:15
Автор:

Вечканова Елена

Пока украинская армия противостоит представителям боевиков из ОРДЛО, самопровозглашенные республики пытаются "укрепиться" в других странах. Впрочем, Украина борется и на этих фронтах. Так, 23 марта стало известно, что во Франции наконец прекращает работу неофициальное "представительство" так называемой "Донецкой народной республики", пишет "Европейская правда".

«Прикрыли лавочку»: во Франции запретили работу «представительства «ДНР» — детали

Во Франции закрыли центр так называемой "ДНР". Фото: Shutterstock

Отличные для Украины новости сообщили представители украинского посольства во Франции. Очень скоро информацию подтвердил и глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

Как известно, неофициальный центр, якобы представляющий позицию самопровозглашенной "ДНР", функционировал во французском Марселе с 2017 года. Его руководителем был один из ультраправых местных политиков Юбер Файяр.

Все это время украинское правительство пыталось добиться хотя бы ограничения, а в идеале — закрытия подобного "представительства". Лишь в 2021 году французские власти решили, что подобный "орган" не имеет права на существование в пределах их государства.

Стоит отметить, что создание "представительства" базировалось на одном из старых законов Франции — 1991 года. Официальный статус "центра" звучал как "общественное объединение", чье создание не требует предварительных согласований и, соответственно, выдачи разрешительных документов.

Тем не менее, справедливости удалось добиться через апелляционный суд. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, судьи "прикрыли лавочку" центра так называемой "ДНР". Это означает пусть и небольшую, но очередную последовательную победу Украины на международной арене в борьбе за суверенитет и целостность.  

За справедливый вердикт поблагодарил апелляционный суд и главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что на официальной страничке в Facebook представители запрещенного центра уже высказали свое недовольство. Решение суда организаторы поддержки "ДНР" считают серьезным нарушением свободы ассоциации и обещают продолжить борьбу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что эксперт спрогнозировал возможное обострение ситуации на Донбассе.

Также на портале удастся узнать, о каких секретных документах по Донбассу известно украинской делегации в ТКГ.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/23/7121205/
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