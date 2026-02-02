logo

Пришлось вызывать саперов: пациент пришел в больницу со снарядом Первой мировой в прямой кишке
commentss НОВОСТИ Все новости

Пришлось вызывать саперов: пациент пришел в больницу со снарядом Первой мировой в прямой кишке

В больнице Тулузы вызвали саперов после того, как мужчина обратился за помощью со снарядом времен Первой мировой войны в прямой кишке.

2 февраля 2026, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Больница Рангей во французской Тулузе на несколько часов оказалась в центре чрезвычайной ситуации после посещения необычного пациента. Вечером 31 января в отделение неотложной помощи обратился 24-летний мужчина с жалобами на сильную боль. Как потом выяснилось, в его прямой кишке застрял артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны.

Во Франции пациент пришел в больницу со снарядом Первой мировой войны. Фото из открытых источников

По данным французских СМИ, пациент сообщил медикам, что "ввел предмет" в тело, но не уточнил, о чем идет речь. Только во время хирургического вмешательства врачи осознали масштаб проблемы, ведь в теле мужчины оказался снаряд.

"При изъятии хирург понял, что это снаряд времен Первой мировой войны, примерно 16 сантиметров в длину и 4 см в ширину. Шокированный медперсонал немедленно сообщил власти, и около 1:40 ночи на место происшествия прибыла полиция и вызвала местную саперную команду", — пишут французские СМИ.

Вокруг медучреждения создали периметр безопасности, часть пациентов и персонала были эвакуированы. К операции также привлекли пожарных, как меру пресечения на случай возгорания или взрыва. После тщательного осмотра эксперты взрывчатых веществ установили, что снаряд датируется концом Первой мировой войны. Он был списан и не представлял реальной угрозы.

Происхождение боеприпаса остается неизвестным. Пациент и дальше находится под контролем, а прокуратура Тулузы начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого события.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда мужчина засунул в муравьиное гнездо половой орган.

Также "Комментарии" писали об инциденте во Вьетнаме, где врачей шокировал мужчина, который сунул живого угря в прямую кишку.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/bomb-squad-called-world-war-36653103
