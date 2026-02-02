Пришлось вызывать саперов: пациент пришел в больницу со снарядом Первой мировой в прямой кишке

Больница Рангей во французской Тулузе на несколько часов оказалась в центре чрезвычайной ситуации после посещения необычного пациента. Вечером 31 января в отделение неотложной помощи обратился 24-летний мужчина с жалобами на сильную боль. Как потом выяснилось, в его прямой кишке застрял артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны.

Во Франции пациент пришел в больницу со снарядом Первой мировой войны. Фото из открытых источников

По данным французских СМИ, пациент сообщил медикам, что "ввел предмет" в тело, но не уточнил, о чем идет речь. Только во время хирургического вмешательства врачи осознали масштаб проблемы, ведь в теле мужчины оказался снаряд.

"При изъятии хирург понял, что это снаряд времен Первой мировой войны, примерно 16 сантиметров в длину и 4 см в ширину. Шокированный медперсонал немедленно сообщил власти, и около 1:40 ночи на место происшествия прибыла полиция и вызвала местную саперную команду", — пишут французские СМИ.

Вокруг медучреждения создали периметр безопасности, часть пациентов и персонала были эвакуированы. К операции также привлекли пожарных, как меру пресечения на случай возгорания или взрыва. После тщательного осмотра эксперты взрывчатых веществ установили, что снаряд датируется концом Первой мировой войны. Он был списан и не представлял реальной угрозы.

Происхождение боеприпаса остается неизвестным. Пациент и дальше находится под контролем, а прокуратура Тулузы начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого события.

