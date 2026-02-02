logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Довелося викликати саперів: пацієнт прийшов до лікарні зі снарядом Першої світової у прямій кишці
commentss НОВИНИ Всі новини

Довелося викликати саперів: пацієнт прийшов до лікарні зі снарядом Першої світової у прямій кишці

У лікарні Тулузи викликали саперів після того, як чоловік звернувся по допомогу зі снарядом часів Першої світової війни у прямій кишці.

2 лютого 2026, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лікарня Рангей у французькій Тулузі на кілька годин опинилася в центрі надзвичайної ситуації після візиту незвичного пацієнта. Увечері 31 січня до відділення невідкладної допомоги звернувся 24-річний чоловік зі скаргами на сильний біль. Як згодом з’ясувалося, у його прямій кишці застряг артилерійський снаряд часів Першої світової війни.

Довелося викликати саперів: пацієнт прийшов до лікарні зі снарядом Першої світової у прямій кишці

У Франції пацієнт прийшов у лікарню зі снарядом Першої світової війни. Фото з відкритих джерел

За даними французьких ЗМІ, пацієнт повідомив медикам, що "ввів предмет" у тіло, але не уточнив, про що саме йдеться. Лише під час хірургічного втручання лікарі усвідомили масштаб проблеми, адже в тілі чоловіка виявився снаряд.

"Під час вилучення хірург зрозумів, що це снаряд часів Першої світової війни, приблизно 16 сантиметрів завдовжки та 4 см завширшки. Шокований медперсонал негайно повідомив владу, і близько 1:40 ночі на місце події прибула поліція та викликала місцеву саперну команду", — пишуть французькі ЗМІ.

Навколо медзакладу створили периметр безпеки, частину пацієнтів і персоналу евакуювали. До операції також залучили пожежників, як запобіжний захід на випадок займання або вибуху. Після ретельного огляду експерти з вибухових речовин встановили, що снаряд датується кінцем Першої світової війни. Він був списаний та не становив реальної загрози. 

Походження боєприпасу залишається невідомим. Пацієнт і надалі перебуває під медичним наглядом, а прокуратура Тулузи розпочала розслідування, щоб з’ясувати обставини цієї події.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли чоловік засунув у мурашине гніздо статевий орган

Також "Коментарі" писали про інцидент у В’єтнамі, де лікарів шокував чоловік, який засунув живого вугра у пряму кишку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/bomb-squad-called-world-war-36653103
Теги:

Новини

Всі новини