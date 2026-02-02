Довелося викликати саперів: пацієнт прийшов до лікарні зі снарядом Першої світової у прямій кишці

Рубрики
Лікарня Рангей у французькій Тулузі на кілька годин опинилася в центрі надзвичайної ситуації після візиту незвичного пацієнта. Увечері 31 січня до відділення невідкладної допомоги звернувся 24-річний чоловік зі скаргами на сильний біль. Як згодом з’ясувалося, у його прямій кишці застряг артилерійський снаряд часів Першої світової війни.
За даними французьких ЗМІ, пацієнт повідомив медикам, що "ввів предмет" у тіло, але не уточнив, про що саме йдеться. Лише під час хірургічного втручання лікарі усвідомили масштаб проблеми, адже в тілі чоловіка виявився снаряд.
Навколо медзакладу створили периметр безпеки, частину пацієнтів і персоналу евакуювали. До операції також залучили пожежників, як запобіжний захід на випадок займання або вибуху. Після ретельного огляду експерти з вибухових речовин встановили, що снаряд датується кінцем Першої світової війни. Він був списаний та не становив реальної загрози.
Походження боєприпасу залишається невідомим. Пацієнт і надалі перебуває під медичним наглядом, а прокуратура Тулузи розпочала розслідування, щоб з’ясувати обставини цієї події.
