Довелося викликати саперів: пацієнт прийшов до лікарні зі снарядом Першої світової у прямій кишці

Лікарня Рангей у французькій Тулузі на кілька годин опинилася в центрі надзвичайної ситуації після візиту незвичного пацієнта. Увечері 31 січня до відділення невідкладної допомоги звернувся 24-річний чоловік зі скаргами на сильний біль. Як згодом з’ясувалося, у його прямій кишці застряг артилерійський снаряд часів Першої світової війни.

У Франції пацієнт прийшов у лікарню зі снарядом Першої світової війни. Фото з відкритих джерел

За даними французьких ЗМІ, пацієнт повідомив медикам, що "ввів предмет" у тіло, але не уточнив, про що саме йдеться. Лише під час хірургічного втручання лікарі усвідомили масштаб проблеми, адже в тілі чоловіка виявився снаряд.

"Під час вилучення хірург зрозумів, що це снаряд часів Першої світової війни, приблизно 16 сантиметрів завдовжки та 4 см завширшки. Шокований медперсонал негайно повідомив владу, і близько 1:40 ночі на місце події прибула поліція та викликала місцеву саперну команду", — пишуть французькі ЗМІ.

Навколо медзакладу створили периметр безпеки, частину пацієнтів і персоналу евакуювали. До операції також залучили пожежників, як запобіжний захід на випадок займання або вибуху. Після ретельного огляду експерти з вибухових речовин встановили, що снаряд датується кінцем Першої світової війни. Він був списаний та не становив реальної загрози.

Походження боєприпасу залишається невідомим. Пацієнт і надалі перебуває під медичним наглядом, а прокуратура Тулузи розпочала розслідування, щоб з’ясувати обставини цієї події.

