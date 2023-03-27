Пророссийские хакеры атаковали Францию и оставили сообщение

Сайт нижней палаты парламента Франции - Национальная ассамблея, была атакована пророссийскими хакерами по группировке NoName057(16). После падения сайта они взяли на себя ответственность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство AFP.



Пророссийские хакеры атаковали сайт Франции. Фото из открытых источников

Группировка NoName057(16) осуществила масштабную DDoS-атаку, которая привела к отказу от работы сайта нижней палаты парламента Франции из-за большого количества созданных запросов на посещение сайта. При попытке пользователей зайти на страницу Национальной ассамблеи отображается текст о технических проблемах сайта.

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Официально ответственность за хакерскую DDoS-атаку на государственное учреждение франции взяла на себя группировка NoName057(16), оставившая сообщение после кибератаки в соцсетях.

В тексте от пророссийских киберпреступников говорится о протестах против Эммануэля Макрона, которому "наплевать на французов" из-за пенсионной реформы, а также упоминается, что президент Франции "обслуживает украинских неонацистов".

NoName057(16) – это пророссийская группа хакеров, впервые заявившая о себе в 2022 году. Основные их цели – государственные сайты стран, которые открыто поддерживают Украину в войне с Российской Федерацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция находится на грани политического краха. Улицы Парижа пылают из-за протестов митингующих, которые высказываются против пенсионной реформы, направленной на повышение пенсионного возраста для французов в их стране.

Также "Комментарии" писали, что Польша обвинила российских хакеров из-за атаки на сайты правительства.