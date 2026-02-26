Прямой сигнал Кремлю и не только: какое важное заявление Макрон сделает в понедельник

Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник представит обновленную ядерную доктрину Франции, сообщает агентство Reuters. Выступление пройдет на базе французских атомных подводных лодок в Бретани и станет ключевым событием президентского срока. Доктрина обновляется традиционно один раз за каденцию, однако нынешний пересмотр обусловлен резким изменением стратегической обстановки в Европе.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Франция сохраняет принцип минимального, но надежного арсенала, способного нанести такие потери противнику, чтобы сдержать любой первый удар. Подчеркивается, что решение о применении ядерного оружия остается исключительно в руках президента страны. Советник Макрона заявил: "Так было и так останется".

В основе обновления – обеспокоенность союзников надежностью американского "ядерного зонтика" и рост российских ядерных возможностей после вторжения России в Украину в 2022 году. Ранее в феврале канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о консультациях с Францией по созданию европейской ядерной сдерживающей инициативы.

По словам Макрона, она должна строиться на "целостном подходе к обороне и безопасности".

Несмотря на официальные заверения, европейские чиновники выражают осторожный скепсис: способен ли французский арсенал реально защитить весь континент, кто будет контролировать решение о запуске и не отодвинет ли ставка на ядерное оружие необходимые инвестиции в конвенционные силы. Впрочем, интерес к французской доктрине проявляют не только Германия и Франция, но и другие европейские страны, ищущие альтернативу американскому ядерному зонтику.

Обновленная доктрина Макрона может стать знаковой в формировании европейской стратегии безопасности на фоне усиленной ядерной риторики Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему появились фейки о "передаче ядерного оружия Украине": с чем Путин пошел ва-банк.



