Прямий сигнал Кремлю і не лише: яку важливу заяву Макрон зробить у понеділок

Французький лідер Еммануель Макрон у понеділок представить оновлену ядерну доктрину Франції, повідомляє агентство Reuters. Виступ пройде на базі французьких атомних підводних човнів у Бретані та стане ключовою подією президентського терміну. Доктрина оновлюється традиційно один раз за каденцію, проте нинішній перегляд обумовлений різкою зміною стратегічної ситуації в Європі.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Франція зберігає принцип мінімального, але надійного арсеналу, здатного завдати таких втрат противнику, щоб стримати будь-який перший удар. Наголошується, що рішення щодо застосування ядерної зброї залишається виключно в руках президента країни. Радник Макрона заявив: "Так було і так залишиться".

В основі оновлення – стурбованість союзників надійністю американської "ядерної парасольки" та зростання російських ядерних можливостей після вторгнення Росії до України у 2022 році. Раніше у лютому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про консультації з Францією щодо створення європейської ядерної стримуючої ініціативи.

За словами Макрона, вона має будуватися на "цілісному підході до оборони та безпеки".

Незважаючи на офіційні запевнення, європейські чиновники висловлюють обережний скепсис: чи здатний французький арсенал реально захистити весь континент, хто контролюватиме рішення про запуск і чи не відсуне ставка на ядерну зброю необхідні інвестиції в конвенційні сили. Втім, інтерес до французької доктрини виявляють не лише Німеччина та Франція, а й інші європейські країни, які шукають альтернативу американській ядерній парасольці.

Оновлена доктрина Макрона може стати знаковою у формуванні європейської безпекової стратегії на тлі посиленої ядерної риторики Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому з'явилися фейки про "передачу ядерної зброї Україні": із чим Путін пішов ва-банк.



