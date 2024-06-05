В долине Луары, среди множества прекрасных замков, выделяется Вилландри – последнее детище французского Ренессанса. Его уникальные трёхуровневые сады, созданные по образу и подобию итальянских шедевров, не имеют аналогов во всем мире.

Вилландри: от крепости до ренессансного шедевра

История замка начинается в XII веке, когда на этом месте стояла крепость, где в 1189 году был подписан мирный договор между Францией и Англией. В XVI веке Жан ле Бретон, секретарь короля Франциска I, возводит на месте старой крепости элегантный замок в форме подковы, который становится его резиденцией. Ле Бретон, вдохновленный итальянскими садами, создает вокруг замка уникальный ансамбль из трех уровней: водное зеркало с фруктовым садом, "Сады любви" со сложной символикой и декоративный огород с яркими овощными клумбами.

В XVIII веке замок переходит к маркизу де Кастеллану, который переделывает интерьеры в соответствии с модой того времени. Однако в начале XX века доктор Хоаким Карвальо начинает масштабную реставрацию, возвращая Вилландри его первоначальный ренессансный облик.

Интерьеры замка поражают своей красотой и изысканностью. Здесь можно увидеть мебель XVIII века, обитую шелком с туринской фабрики, старинные гобелены и картины, а также уникальный резной потолок мудехарского стиля, привезенный из Толедо.

Замок Вилландри – это не просто исторический памятник, это живое произведение искусства, где гармонично сочетаются архитектура, история и природа.

“Комментарии” также писали, что на берегах реки Луары возвышается замок Кло-Люсе, знаковое место, связанное с последними годами жизни великого ума Ренессанса — Леонардо да Винчи. Замок не только служит свидетельством архитектурного мастерства прошлого, но и является музеем, посвященным жизни и творчеству да Винчи.

