Рано обрадовались: что не так с изготовлением Францией для Украины 100 истребителей Rafale

Франция продвигает план усиления воздушных сил Украины в течение следующего десятилетия, который предусматривает изготовление новых истребителей и систем противовоздушной обороны. Однако ключевым нерешенным вопросом есть – кто за это заплатит. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Самолеты Rafale. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж для того, чтобы подписать соглашение о приобретении французского оружия.

Киев планирует потратить миллиарды на приобретение различного вооружения у Франции: от беспилотников и управляемых бомб до систем противоракетной обороны Samp/T и до 100 истребителей Rafale.

Указывается, что в случае заключения сделки, если учесть планы Киева также приобрести до 150 самолетов Gripen у Швеции, Украина сможет создать крупнейший европейский парк истребителей за пределами России.

В статье отмечается, что заявление вызвало спептицизм у аналитиков в сфере обороны. Они сомневаются, соответствуют ли огромные расходы на истребители потребностям Украины на поле боя, а также финансовым реалиям ее европейских союзников.

Издание предполагает, что ни Киев, ни Париж не имеют средств, чтобы профинансировать производство этих истребителей. Представители Европейского Союза не исключают, что весной Украина может вообще остаться без денег. Кроме этого, борьба Франции за сокращение собственного дефицита в бюджете привела к смене нескольких правительств подряд.

В статье указывается, что французские чиновники настаивают на том, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования военного потенциала Украины на ближайшие годы.

Сейчас в Евросоюзе рассматривают вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро, эти средства будут взяты из замороженных российских активов, которые хранятся в Бельгии.

Однако не все в ЕС поддерживают идею использования российских замороженных активов. Большинство из них находится у финансового посредника Euroclear в Бельгии, чиновники этой страны опасаются политических или юридических проблем, если это решение будет принято.

Отмечается, что в Брюсселе уже прошли сложные дискуссии по использованию средств, если кредит будет одобрен.

