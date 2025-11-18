Рано зраділи: що не так із виготовленням Францією для України 100 винищувачів Rafale

Франція просуває план посилення повітряних сил України протягом наступного десятиліття, який передбачає виготовлення нових винищувачів та систем протиповітряної оборони. Однак ключовим невирішеним питанням є хто за це заплатить. Як передає портал "Коментарі", про це пише видання The Wall Street Journal.

Літаки Rafale. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що 16 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав Париж для того, щоб підписати угоду про придбання французької зброї.

Київ планує витратити мільярди на придбання різного озброєння у Франції: від безпілотників та керованих бомб до систем протиракетної оборони Samp/T та до 100 винищувачів Rafale.

Вказується, що у разі укладання угоди, якщо зважити на плани Києва також придбати до 150 літаків Gripen у Швеції, Україна зможе створити найбільший європейський парк винищувачів за межами Росії.

У статті наголошується, що заява викликала спептицизм у аналітиків у сфері оборони. Вони сумніваються, чи величезні витрати на винищувачі відповідають потребам України на полі бою, а також фінансовим реаліям її європейських союзників.

Видання припускає, що ні Київ, ні Париж не мають коштів, щоби профінансувати виробництво цих винищувачів. Представники Європейського Союзу не відкидають, що навесні Україна може взагалі залишитися без грошей. Окрім цього, боротьба Франції за скорочення власного дефіциту у бюджеті призвела до зміни кількох урядів поспіль.

У статті наголошується, що французькі чиновники наполягають на тому, щоб ЄС розробив довгострокову стратегію фінансування військового потенціалу України на найближчі роки.

Зараз у Євросоюзі розглядають варіант надання Україні позики у розмірі 183 млрд євро, ці кошти буде взято із заморожених російських активів, які зберігаються у Бельгії.

Проте не всі у ЄС підтримують ідею використання російських заморожених активів. Більшість із них перебуває у фінансового посередника Euroclear у Бельгії, чиновники цієї країни побоюються політичних чи юридичних проблем, якщо це рішення буде ухвалено.

Зазначається, що у Брюсселі вже пройшли складні дискусії щодо використання коштів, якщо кредит буде схвалено.

