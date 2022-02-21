Резонансные решения по российско-украинскому конфликту: чего ждать от заседания Совфеда и Госдумы РФ

На 22 февраля в Москве назначено внеочередное заседание Совета Федерации (сенаторы). В этот же день планируется заседание Госдумы РФ.

Госдума РФ - фото из открытых источников

Могут ли принять какие-то резонансные решения в рамках российско-украинского конфликта, а также противостояния между РФ и коллективным Западом? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Завтрашний день можно рассматривать как важный маркер на пути конфликта. После этого ситуация может радикально измениться

Политолог Андрей Окара напоминает, что следующее заседание Совфеда планировалось на начало марта. А тут вдруг – внеочередное. И хоть официально в повестке дня стоит вопрос повышение пенсий военным перед 23 февраля, Днем советской армии, всё может обернуться совсем иными решениями. Особенно если учитывать напряжение на Донбассе, да и вообще между Россией и Украиной.

"А если вспомнить, что Совфед (верхняя палата российского парламента, состоящая из сенаторов) может утверждать указы президента о введении военного положения, чрезвычайного положения, а также вопрос о возможности использования Вооруженных Сил за пределами территории Российской Федерации – может случиться всякое", – отмечает политолог.

Отметим, что именно Совфед был вовлечен в принятие решений во время войны с Грузией в августе 2008-го и аннексии Крыма в 2014-м.

"Могут рассмотреть разные вопросы. К примеру, об использовании вооруженных сил РФ за пределами России, какие-то манипуляция со статусом так называемых "ДНР" и "ЛНР". Причем сенаторов жестко предупредили, чтобы были на заседании, – подчеркивает Андрей Окара. – Напомню, что Госдума ранее приняла не законопроект, а обращение к Путину с просьбой рассмотреть возможность признания "республик". А тут могут принять некий конкретный документ об их признании. Впрочем, могут и просто запугивать, в очередной раз поднимать ставку, усиливать тревожные ожидания, в том числе у Украины. Просто нагнетать. Пока идет сложная игра, возможны разные комбинации".

Не исключает политолог и того, что таких внеочередных заседаний может пройти череда. Вплоть до итогов переговоров между президентами США и РФ, подготовка к новому раунду которых начнется на этой неделе.

"Я бы рассматривал завтрашний день как важный маркер на пути конфликта. После этого ситуация может радикально измениться. Возможны даже сюжеты, связанные с манипуляциями вокруг СССР. К примеру, Совфед и Госдума попробуют признать недействительными какие-то акты о прекращении существования Советского Союза от 1991 года. Мол, СССР был ликвидирован незаконно и так далее. И сейчас будут пытаться воскресить его. Исключать таких сюрпризов нельзя", – уверен Андрей Окара.

Совфед и Госдума не пойдут сейчас на принятие какого-то радикального решения. Но что-то принять могут – этакий болевой прием

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:

"Интенсивность переговорных процессов, в том числе на прошлых на выходных, демонстрирует, что прогнозировать даже на сутки вперед – это очень роскошно. Всё идет здесь и сейчас. Впереди – очередная встреча Байдена и Путина. К ней будет идти активная подготовка при содействии Макрона. И чтобы она состоялась, США поставили условие – не вторжение РФ в Украину. Именно поэтому Совфед и Госдума не пойдут сейчас на принятие какого-то радикального решения. Но что-то принять могут – этакий болевой прием. Использовать который Россия может для усиления своих позиций на переговорах. Но не для кардинальной смены ситуации. Так что решения о введении "российских миротворцев" на Донбасс вряд ли стоит ожидать".

Александра Решмедилова напоминает, что по заявлениям того же премьера Великобритании Бориса Джонсона, еще есть шанс на политическое урегулирование.

"Если брать официальные заявления, есть две позиции, – продолжает аналитик. – Первая — всё пропало, шеф! Всё идет к эскалации. Нам даты рисуют, согласно которым вторжение возможно чуть ли не каждый день. Вторая – политико-дипломатический путь всё же возможен. И в этом, как мне кажется, заинтересованы все. Включая российский истеблишмент, избирателей. Они не хотят выглядеть исключительно разбушевавшимся кровожадным медведем. Им важно нарастить информационно свою значимость и мощь, но в последний момент пойти на мирный, дипломатический сценарий. Ведь если у Байдена и Путина получится договариваться, получится, они не допустили мировую катастрофу. И, судя по информационным вбросам, именно к этом сценарию мы должны двигаться. Иначе всё бессмысленно. Накачка, накачка – и ради чего? Думаю, ради того, чтобы договориться".

По словам Александры Решмедиловой, если Блинкен с Лавровым на переговорах, намеченных на 24 февраля, подготовят встречу президентов США и РФ – мы живем в перспективе ожидания ее итогов. С нарастающей информационной картинкой – как всё может быть плохо, если договориться не удастся.

"Потому не исключаю, что Россия до этого попытается добавить себе некие "козыря", которые можно использовать как болевые приемы. Подобным уже стало обращение Госдумы к Путину с просьбой признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" независимыми образованиями. Что-то в этом ракурсе могут принять и 22 февраля. Но все эти решения будут лежать в режиме ожидания. Условный аргумент, который россияне будут пускать в ход на случай, "а если…". В смысле – "а если вы не захотите с нами договариваться, то…". Так что эти решения не будут сразу запущены. Всё будет ждать подписи Путина. Которая может и не появиться, если США и РФ найдут точки соприкосновения", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает она, следует понимать, что в самих США, в Канаде – сильные внутренние проблемы. Забастовки дальнобойщиков, раскол общественного мнения по ряду важных тем и так далее. То есть, внутри государства у Байдена – всё шатко. А так вся лента новостей будет пестрить российско-украинским конфликтом, чтобы не ушло всё в концентрацию внутренних проблем.

"Так что нарастание градуса вокруг Украины будет продолжаться, – уверена Александра Решмедилова. – В ближайшие дни, а может и недели. Информационное нагнетание станут создавать и Россия, и Украина, и Запад. Может подключиться и Китай, где завершилась Олимпиада, что развязывает руки для более интенсивной геополитической деятельности. Так что грядущие заседание Совфеда и Госдумы – это лишь камушек в большом калейдоскопе, дополнительный штришок в общей картине. А какой будет узор – мы увидим в обозримом будущем".

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