Дело, которое шокировало Францию: мужчина пригласил 51 человека для изнасилования своей жены

Во Франции вынесен приговор по делу Доминика Пелико, который годами принуждал свою жену к сексуальному насилию с участием десятков мужчин. Суд в городе Авиньон приговорил 72-летнего мужчину к 20 годам лишения свободы — строжайшей степени наказания во Франции.

Жизель Пелико. Фото: Reuters / Manon Cruz

По данным следствия, Доминик Пелико годами подмешивал наркотики в пищу своей супруге Жизель. После этого женщина теряла сознание, а Пелико приглашал других мужчин для изнасилования. Следствие установило, что он фиксировал эти действия на фото и видео. Таким образом выяснилось, что более десяти лет через дом супругов прошли около 50 мужчин.

На скамье подсудимых вместе с Пелико оказался 51 сообвиняемый. 47 из них признаны виновными в изнасиловании, двое — в попытке изнасилования, еще двое — в сексуальном насилии. Судья назначил им тюремные сроки от 3 до 15 лет. В общей сложности 51 осужденный получил 441 год тюремного заключения.

"Я насильник, как и те, кто в этой комнате. Они знали все", — сказал Пелико во время слушаний суда, имея в виду сообвиняемых.

Несмотря на то, что суд мог быть закрытым, 72-летняя Жизель Пелико настаивала на публичном слушании дела.

"Не нам, жертвам наркотического изнасилования, должно быть стыдно. Это они должны стыдиться", — сказала Жизель и добавила, что "никогда не сожалела" об обнародовании своего имени.

Сын пострадавшей, Дэвид Пелико, рассказал, что многие годы он и его братья и сестры считали, что странное поведение матери было вызвано болезнью Альцгеймера или опухолью мозга. Однако выяснилось, что причиной были наркотики, которые ей подмешивал отец.

Это дело шокировало Францию ​​и весь мир, став символом борьбы против сексуального насилия и подчеркивая важность поддержки жертв. У президента Франции Эмманюэля Макрона отметили мужество и достоинство Жизель Пелико, а канцлер Германии Олаф Шольц указал, что француженка "подарила женщинам во всем мире сильный голос" и добавил, что "позор всегда лежит на виновном".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда британскую полицейскую изнасиловали вблизи Эйфелевой башни.

Также "Комментарии" писали о том, что актера из сериала "Половое воспитание" признали виновным в 26 сексуальных преступлениях.