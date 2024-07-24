Шпионский скандал: россиянин готовился к военным действиям во Франции на Олимпиаде

Во Франции, в преддверии начала Олимпийских игр, был задержан гражданин России, подозреваемый в подготовке масштабной политической дестабилизации. Французские следователи обвинили его в "разведывательной деятельности".



Во Франции был задержан российский шпион. Фото из открытых источников

Французское издание Le Parisen сообщает, что 21 июля в Париже был задержан 40-летний россиянин. 23 июля ему предъявили обвинение в "разведывательной деятельности на иностранное государство с целью спровоцировать военные действия во Франции". После задержания гражданин РФ находится в СИЗО.

Французские СМИ, ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщили, что во время ареста, полиция обнаружила элементы, свидетельствующие о том, что мужчина готовил пророссийские операции, направленные на дестабилизацию Франции во время Олимпийских игр. По информации Le Parsien, речь идет о масштабном проекте с серьезными последствиями для безопасности страны.

В России подтвердили, что получили информацию о задержании их гражданина во Франции, однако более подробную информацию не предоставили.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Через несколько дней до Олимпиады в Париже были введены беспрецедентные меры безопасности. Каждый день улицы французской столицы патрулируют 30 тысяч правоохранителей. Такую ситуацию французские СМИ описывают как беспрецедентную в мирное время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Олимпийские игры в Париже поедет рекордное количество спортсменов из РФ, выступающих на соревнованиях, как нейтральные атлеты.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который призывал к миру и остановке войн, в частности, в Украине. Понтифик упомянул давнюю традицию олимпийского перемирия.