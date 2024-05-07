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СМИ получили информацию о том, почему Макрон отправил своего посла на инаугурацию Путина

Во Франции не видят ничего удивительного в том, что их посол в террористической России Пьер Леви будет участвовать в так называемой инаугурации Владимира Путина, сообщает Общественное со ссылкой на свои источники

сегодня, 11:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Во Франции не считают чем-то странным или неприемлемым, что их посол Пьер Леви будет присутствовать на так называемой инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина. Как отметил источник издания, визит дипломата на церемонию означает лишь одно – что Франция имеет в террористической России свое посольство.

СМИ получили информацию о том, почему Макрон отправил своего посла на инаугурацию Путина

Эммануэль Макрон

Кроме того, источник издания подчеркнул, что визит французского посла на инаугурацию Путина не означает, что он был избран легитимно. Также такой визит не указывает и на то, что Франция признает Путина, как нового президента, добавил собеседник издания.

Также, по словам этого собеседника, Франция приняла к известности результаты президентских "выборов", которые в РФ состоялись в середине марта. Он добавил, что Париж строго осудил репрессии, на фоне которых происходил весь избирательный процесс. По его словам, тогда проходили выборы без выбора. Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что РФ нарушила Устав ООН, когда организовала избирательный процесс на временно оккупированную территория в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое решение жестко подвергли критике в Верховной Раде. Там не понимают, как можно говорить о введении войск Франции в Украину и одновременно жать Путину руку и приветствовать его с победой. Также в Верховной Раде обратили внимание и на то, что Франция жестоко критиковала путинские выборы и осуждала их проведение на оккупированных территориях. Но и этот факт ее не остановил от того, чтобы удержаться от участия в инаугурации кремлевского диктатора.




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Источник: https://suspilne.media/740147-francia-pro-ucast-v-inavguracii-putina-ce-ne-oznacae-so-mi-vvazaemo-jogo-obranna-legitimnim/
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Гарик

сегодня, 11:54

все это отмазки...небось макароныч опять плешивому пуйлу звонил?


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