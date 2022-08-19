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США готовит новый пакет помощи: что в нем будет

США готовятся передать дополнительную военную помощь Украине на сумму около 775 млн долларов

сегодня, 20:11
Автор:

Лиля Воробьева
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Америка готовит для Украины еще один пакет помощи на общую сумму около 775 млн долларов. В него войдут беспилотники, ракетные системы и боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на журналистку Кейтлин Дорнбос .

США готовит новый пакет помощи: что в нем будет

Военная помощь от США (фото из открытых источников)

Чиновник из Пентагона анонимно сообщил, что Америка подготовила еще один крупный пакет помощи для Украины.

В частности сюда войдут: 2000 противоброневых снарядов, ракетные системы TOW, боеприпасы для HIMARS, скоростные противорадиационные ракеты, 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin, 15 дронов Scan Eagle, 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним, 40 MRAP (бронированные машины с защитой от мин и засад). 

"Украина искусно использует HIMARS на поле боя. Мы видели, как эта способность огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украины есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей", — сказали в Пентагоне.

Также должностное лицо из Пентагона сообщило, что Америка продолжит давать боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS регулярно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США тайно передали Украине ракеты AGM-88 HARM . Украинские защитники начали применять против РФ высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Главная задача таких ракет – создать большие проблемы для российских радаров ПВО. В Пентагоне с опозданием подтвердили поставки AGM-88 HARM Украине. Реакция США появилась уже после того, как украинские защитники нанесли удары по россиянам, а в соцсетях начали распространяться фотографии с фрагментами этих ракет.




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Источник: https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1560339600450719746
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