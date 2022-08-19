США готовит новый пакет помощи: что в нем будет

Чиновник из Пентагона анонимно сообщил, что Америка подготовила еще один крупный пакет помощи для Украины.

Америка готовит для Украины еще один пакет помощи на общую сумму около 775 млн долларов. В него войдут беспилотники, ракетные системы и боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на журналистку Кейтлин Дорнбос .

В частности сюда войдут: 2000 противоброневых снарядов, ракетные системы TOW, боеприпасы для HIMARS, скоростные противорадиационные ракеты, 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin, 15 дронов Scan Eagle, 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним, 40 MRAP (бронированные машины с защитой от мин и засад).

"Украина искусно использует HIMARS на поле боя. Мы видели, как эта способность огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украины есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей", — сказали в Пентагоне.

Также должностное лицо из Пентагона сообщило, что Америка продолжит давать боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS регулярно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США тайно передали Украине ракеты AGM-88 HARM . Украинские защитники начали применять против РФ высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Главная задача таких ракет – создать большие проблемы для российских радаров ПВО. В Пентагоне с опозданием подтвердили поставки AGM-88 HARM Украине. Реакция США появилась уже после того, как украинские защитники нанесли удары по россиянам, а в соцсетях начали распространяться фотографии с фрагментами этих ракет.