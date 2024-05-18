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США и Европа ничего не понимают: какой шаг Макрона по отношению к Путину возмутил союзников

Макрон пригласил россиян на годовщину высадки в Нормандии: США и Европа не могут понять замысел президента Франции

сегодня, 10:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон недоволен решением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить представителя российского правительства на празднование 80-й годовщины высадки западных союзников в Нормандии в июне. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию "Politico" рассказали два представителя американской администрации.

США и Европа ничего не понимают: какой шаг Макрона по отношению к Путину возмутил союзников

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Мы подчинимся решению правительства Франции, которое организует чествование памяти в Нормандии. Возможно, это напомнит россиянам, что они когда-то на самом деле воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми в Украине", — сказал один из чиновников, который говорил на условиях анонимности.

Накануне празднования так называемого "Дня D" Франция пригласила Россию прислать своего официального представителя на церемонию, где в частности будет президент США Джо Байден. Кто из кремлевских чиновников поедет, пока неизвестно.

Как отмечают авторы материала, решение вызвало возмущение среди некоторых европейских лидеров. Они отметили, что страна более двух лет ведет неспровоцированную войну против Украины. Событие "День D" должно отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии. В частности, эти европейские лидеры выразили обеспокоенность тем, что приглашение россиян подорвет символический характер события, сосредоточенного на демократии, а также создаст осложнения, связанные с протоколами и дипломатическими обязательствами.

"В администрации Байдена (...) и даже сам президент уже давно считали Макрона человеком, который имеет влияние на Путина. И Белый дом в основном согласился с его усилиями поддерживать дипломатические отношения с Москвой. (...) Решение Макрона пригласить российского представителя в Нормандию в основном рассматривалось через эту призму", — пишет издание.

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Источник: https://www.politico.com/news/2024/05/17/white-house-macrons-d-day-invite-russia-00158685
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