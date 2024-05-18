США и Европа ничего не понимают: какой шаг Макрона по отношению к Путину возмутил союзников

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон недоволен решением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить представителя российского правительства на празднование 80-й годовщины высадки западных союзников в Нормандии в июне. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию "Politico" рассказали два представителя американской администрации.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Накануне празднования так называемого "Дня D" Франция пригласила Россию прислать своего официального представителя на церемонию, где в частности будет президент США Джо Байден. Кто из кремлевских чиновников поедет, пока неизвестно.
Как отмечают авторы материала, решение вызвало возмущение среди некоторых европейских лидеров. Они отметили, что страна более двух лет ведет неспровоцированную войну против Украины. Событие "День D" должно отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии. В частности, эти европейские лидеры выразили обеспокоенность тем, что приглашение россиян подорвет символический характер события, сосредоточенного на демократии, а также создаст осложнения, связанные с протоколами и дипломатическими обязательствами.
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