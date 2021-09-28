США запретят въезд туристам, привитым российской вакциной "Спутник V"

США не будут пускать туристов, прививались вакцинами, не признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Об этом сообщает The Washington Post. На прошлой неделе США объявили, что будут пускать к себе вакцинированных туристов.

США (фото из открытых источников)

Это первое послабление США с начала коронавирусных ограничений. Однако посетить Америку смогут не все, потому что пускать в страну только тех людей, которые прививались вакцинами, признанными ВОЗ — Moderna, Pfizer, AstraZeneka, Sinopharm, Sinovac тому подобное. Не будут пускать людей, вакцинированы российской вакциной "Спутник V". Это наносит очередной удар по российской вакцине и отношениям между двумя государствами, поскольку, по данным Ассоциации туризма США, в 2019-м США посетили 300 000 россиян. Однако российская вакцина не единственная, через которую можно будет в США — индийский Covaxin тоже не сертифицированы ВОЗ.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как отличить симптомы коронавируса штамма "Дельта" от симптомов, свойственных вирусу, который был зафиксирован медиками ранее. Говорить о том, что "Дельта"-вариант подтверждается кишечными расстройствами, преждевременно. Этому штамму присущи атипичные симптомы. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в беседе с журналистами "РБК-Украина". По словам Игоря Кузина, клинические исследование продолжаются и пока что рано говорить о конкретных симптомах, которые подтверждают "Дельта"-штамм. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта"-штамм коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%. Главный санврач отметил, начальные симптомы у коронавируса и его "Дельта"-штамма очень похожи. Это насморк, слабость, повышение температуры тела. Игорь Кузин подчеркнул, об этих симптомах есть смысл говорить только для тех людей, которые еще не вакцинированы против коронавируса. Люди, которые получили прививку против ковида, имеют другие симптомы, которые не так выражены. Немного подымается температура, но в целом болезнь протекает намного легче.

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