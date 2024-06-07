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Стало известно, как во Франции реагируют на решение Макрона передать Украине самолеты Mirage

Французские политики критикуют решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине истребители, сообщает Le Monde

сегодня, 16:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ряд французских политиков выступает против политики президента Эммануэля Макрона по поводу войны в Украине и критикует отправку самолетов Mirage Силам обороны, считая, что президент ведет "опасную игру".

Стало известно, как во Франции реагируют на решение Макрона передать Украине самолеты Mirage

Mirage 2000-5

В частности, как заявил президент "Национального объединения" Джордан Барделла, Макрон использовал Украину в течение двух лет, делая это во время президентской кампании и продолжая сейчас почти до тошноты. По словам политика, подобные действия выглядят позорно.

В свою очередь лидер этой же партии, один из самых пророссийских политиков Франции, Марин Ле Пен, считает, что приглашение Зеленского во Францию – это "попытка манипулировать общественным мнением".

Вместе с тем член радикальной левой партии LFI Манон Обри также выступила против поставок самолетов Mirage 2000. Она считает, что Франция должна "прекратить прямое финансирование войны в Украину путем импорта российского сжиженного газа".

Генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель также осудил эскалацию конфликта и не желает втягивать свою страну в войну. По его словам, отправка самолетов Mirage 2000, инструкторов, удары по российской земле – все это военная эскалация, которую избрал президент Макрон, нарушая установленные им красные линии. Он добавил, что Франция не должна позволить вовлекать себя в войну.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 июня Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000 и подготовке украинских пилотов для управления этими самолетами. Самолеты оптимизированы для воздушных боев, и если бы они были доступны Украине сегодня, Силы обороны могли бы совершать вылеты против российских истребителей-бомбардировщиков, регулярно обстреливающих украинские войска и гражданское население управляемыми авиабомбами.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2024/06/07/en-direct-guerre-en-ukraine-les-excuses-de-joe-biden-a-volodymyr-zelensky-pour-le-retard-dans-l-aide-americaine_6236867_3210.html#id-1566180
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