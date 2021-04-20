Стало известно, какая европейская страна первой введет "паспорта вакцинации"

Документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, рано или поздно прочно войдут в нашу жизнь. В Европе уже есть первая "заявка" на введение "паспортов вакцинации" для своих граждан. Как сообщает Politico, в подобном тесте весьма заинтересована Франция.



Франция собирается первой в Европе запустить ковид-паспорта. Фото: health.com

Большинство мировых правительств пока не готовы к введению единого для всех документа, ведутся переговоры. Во французском же правительстве тем временем уже представили, каким образом могут организовать систему контроля для местных жителей.

По мнению одного из французских министров Клемана Бона, люди смогут снова вернуть себе привычную свободу. Для этого и понадобится вакцинация вместе с документом, подтверждающим ее получение.

Как объяснили во Франции, местные IT-разработчики создали специальное мобильное приложение — TousAntiCovid. Сейчас эта система хранит результаты различных тестов на коронавирус. Французские политики утверждают, что уже в ближайшее время база пополнится и отметками о получении прививки против ковида.

Во Франции уверяют, что пользование таким приложением может упростить пересечение границ или же посещение некоторых массовых мероприятий для множества людей.

Пока действие программы собираются проверять внутри страны. Однако в течение нескольких ближайших недель французы надеются использовать TousAntiCovid и во время полетов в другие европейские страны.

Вместе с этим в спецкомиссии, созданной французским правительством, заявляют, что в других государствах может возникнуть проблема с "чтением" электронных кодов французского приложения. На данный момент дипломаты ведут соответствующие переговоры с иностранными коллегами.

Интересно, что граждане, которые не имеют доступа к приложению, смогут получить бумажную версию документа, подтверждающую наличие вакцинации. Как она будет выглядеть, пока не сообщается.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, будут ли введены подобные документы для украинцев.

Также на портале вы можете детально ознакомиться с тем, какие плюсы и минусы имеют так называемые "ковид-паспорта" в целом.

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