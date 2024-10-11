Стало известно, сколько самолетов Mirage 2000 Франция передаст Украине в 2025 году

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню официально подтвердил, что в начале 2025 года Париж передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Сейчас эти самолеты проходят модернизацию, чтобы соответствовать стандартам Воздушно-космических сил Франции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Avionslegendaires.

Истребитель Mirage 2000. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, новость о поставках боевых самолетов Украине, ожидаемо, вызвала негативную реакцию в Кремле. Российский диктатор Владимир Путин критически оценивает передачу боевых самолетов Украине от европейских стран, что препятствует его планам в войне против Украины.

В материале говорится, хоть Париж на официальном уровне не называет количество самолетов, которые получит Украина, согласно разным источникам, Франция готовится передать от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F в 2025 году. Лекорню сообщил, что первые поставки планируются в первом квартале следующего года, с января по март. До этого времени французские специалисты проведут подготовку украинских пилотов и технического персонала. Будут ли среди переданных самолетов двухместные Mirage 2000B, пока что не известно. Однако можно сказать, что Mirage 2000-5F станет многоцелевым боевым самолетом для Воздушных Сил Украины, а самолеты будут перекрашены в украинские цвета. Одной из главных модификаций станет возможность использования крылатых ракет SCALP-EG, которые уже есть на вооружении в Украине.

Издание отмечает, в следующем году Украина получит важное новое оружие для борьбы с российскими оккупантами. Это позитивная новость для Украины. Она ярко демонстрирует, что дипломатические отношения между Киевом и Парижем становятся крепче и поддержка Украины со стороны Запада только лишь усиливается.

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