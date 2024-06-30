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Такого не ожидал никто: появились первые результаты парламентских выборов во Франции

Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой за последние почти 50 лет

сегодня, 22:27
Автор:
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Лиля Воробьева
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  В воскресенье, 30 июня, во Франции завершилось голосование в первом туре парламентских выборов. По данным экзитполов, победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен, одержав поддержку 34,2% избирателей.

Такого не ожидал никто: появились первые результаты парламентских выборов во Франции

Парламентские выборы во Франции (фото из открытых источников)

Такого не ожидал никто: появились первые результаты парламентских выборов во Франции - фото 2

На втором месте оказалась ультралевая партия "Народный фронт" с 29,1% голосов. Политическая сила президента Эммануэля Макрона "Возрождение" заняла третье место с 21,5% голосов.

Явка на выборах была самой высокой за последние почти 50 лет и составила 69,7%. Поскольку во Франции действует мажоритарная избирательная система, впереди второй тур выборов 7 июля, что может изменить ситуацию.

Известно, что во Франции действует мажоритарная система выборов в парламент и впереди второй тур выборов 7 июля, поэтому ситуация может измениться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Марин Ле Пен пообещала отменить решение Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину, если ее партия "Национальное объединение" (RN) сформирует правительство после предстоящих выборов. Ле Пен утверждает, что роль президента Франции как главнокомандующего вооруженными силами "является почетным званием" и ее выбор будущего премьер-министра изменит оборонную и внешнюю политику страны. Она также выразила мнение, что прямое участие Франции в российско-украинской войне, которую обсуждал Макрон, не целесообразно.

Ле Пен заявила в интервью, что, по ее мнению, именно премьер-министр контролирует "кошельки" страны, и поэтому он будет иметь большее влияние на политику, чем президент. Ее кандидат на должность премьер-министра Жордан Барделла установил четкие границы по военному участию в войне в Украине, утверждая, что президент не сможет ввести войска в Украину.



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