Такого никто не ожидал: Макрон удивил своими планами после 2027 года

Кравцев Сергей
Если раньше считалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, после того как покинет свой пост, будет пытаться занять какую-то важную должность и точно остаться в мировой политике, то после нового заявления французского лидера все изменилось. Президент Франции четко дал понять, что не планирует заниматься политикой после окончания своего второго срока в 2027 году. Об этом он сказал во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в Никосии, столице Кипра, которую посетил перед неформальным европейским саммитом.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
По его словам, в последний период его второго пятилетнего срока сложнее всего было защитить свои достижения.
Президент Франции пояснил, что в свое время "начал политическое движение, а затем пошел на президентский пост", потому что всегда интересовался жизнью своей страны и хотел, чтобы его идеи были реализованы.
Как известно, Макрон возглавил Францию в мае 2017 года. Он победил во втором туре выборов. А в апреле 2022-го был переизбран на второй президентский срок.
Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон призвал страны мира объединиться вокруг новой модели сотрудничества, не зависящей ни от США, ни от Китая. Об этом он заявил во время визита в Азию, выступая перед студентами университета Йонсей в Сеуле, сообщает Bloomberg.