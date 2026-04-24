Такого никто не ожидал: Макрон удивил своими планами после 2027 года

Если раньше считалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, после того как покинет свой пост, будет пытаться занять какую-то важную должность и точно остаться в мировой политике, то после нового заявления французского лидера все изменилось. Президент Франции четко дал понять, что не планирует заниматься политикой после окончания своего второго срока в 2027 году. Об этом он сказал во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в Никосии, столице Кипра, которую посетил перед неформальным европейским саммитом.

"Я не занимался политикой раньше (до президентства – ред.), и не буду заниматься ею потом", – заявил Эммануэль Макрон.

По его словам, в последний период его второго пятилетнего срока сложнее всего было защитить свои достижения.

Президент Франции пояснил, что в свое время "начал политическое движение, а затем пошел на президентский пост", потому что всегда интересовался жизнью своей страны и хотел, чтобы его идеи были реализованы.

"Но это было для того, и до сих пор остается, чтобы делать вещи, которые, на мой взгляд, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти", – отметил Макрон.

Как известно, Макрон возглавил Францию в мае 2017 года. Он победил во втором туре выборов. А в апреле 2022-го был переизбран на второй президентский срок.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон призвал страны мира объединиться вокруг новой модели сотрудничества, не зависящей ни от США, ни от Китая. Об этом он заявил во время визита в Азию, выступая перед студентами университета Йонсей в Сеуле, сообщает Bloomberg.



